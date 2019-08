श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

सरफराज को टेस्ट कप्तानी से हटाएगा PCB, इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान: रिपोर्ट

Who is looking forward to the start of the @ICC World Test Championship? Squad news | https://t.co/Bxp1iDEgUr #BACKTHEBLACKCAPS #SLvNZ pic.twitter.com/DGCixCQpQ9