NDTV EXCLUSIVE: दूसरे ओपनर की पसंद सेलेक्टरों पर छोड़ देनी चाहिए, कपिल देव ने कहा

कपिल देव बोले कि सेलेक्टरों को दूसरे ओपनर के बारे में फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें टीम मैनेजमेंट और कप्तान का सम्मान करना चाहिए और मेरा टीम प्रबंधन में पूरा भरोसा है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बारे में पूछने पर कपिल देव ने कहा कि अंतिम चार के लिए टीमों की भविष्यवाणी करना खासा मुश्किल है और मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना पसंद करूंगा. पूर्व कप्तान ने कहा कि हमने इतनी अच्छी क्रिकेट शुरू की और दो बड़े मैच जीते हैं. उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही खेलते रहें और साथ ही उम्मीद करते हैं कि बरसात न हो"

Leave it to the selectors to decide on opening slot: Kapil Dev to NDTV On Shikhar Dhawan's injury#CWC19#WorldCup19 pic.twitter.com/Z18wnu5DYA