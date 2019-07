एमएस धोनी नहीं जाएंगे विंडीज दौरे पर, बीसीसीआई अधिकारी ने साफ किया, लेकिन...

यह भी पढ़ें: इस वजह से एमएस धोनी के माता-पिता चाहते हैं कि माही का संन्यास लेना ही अच्छा

भारतीय टीम विंडीज दौरे में तीन वडे, तीन टी20 मुकाबले और कुछ टेस्ट मैच खेलेगी. और अब जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, वह यह है कि धोनी इस 'परिवर्तन काल' का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कहा कि धोनी इस परिवर्तन में अपनी ओर से हर संभव सहयोग करेंगे. और वह विंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे. वहीं यह भी साफ हो गया है कि धोनी अब भारत या विदेश में कहीं भी टीम के साथ पहली पसंद विकेटकीपर के रूप में यात्रा नहीं करेंगे. अब से ऋषभ पंत टीम के पहले विकेटकीपर होंगे.

Mahendra Singh Dhoni's Place Will Not Be Replaced By Any Other Cricketer In The World Of Cricket.



