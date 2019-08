सेना के कार्यक्रम में MS धोनी ने गाया 'मैं पल दो पल का शायर हूं', देखें VIDEO

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, किया यह ट्वीट

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस वीडियो में धोनी फिल्म 'कभी कभी' का गाना गाते हैं. मैदान पर अपने शांत नजर आने वाले धोनी की आवाज में भी गजब का ठहराव है. वह बहुत अच्छा गाते हैं. गाने से पहले धोनी कहते हैं, 'कल कोई ओर आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा. कल दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे. भविष्य में कोई याद करे न करे. ये कोई मायने नहीं रखता.' इसके बाद वह गाना गाते हैं, जिसे आप भी सुन सकते हैं.

Is there anything he can't do?#MSDhoni pic.twitter.com/bnj4njh7FP