धोनी ने लेह में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, फोटो हो गया वायरल, 'Album of training'

धोनी बच्चों के साथ बास्केटबाल कोर्ट पर क्रिकेट खेलते हुए धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो में धोनी गेंद को मारते हुए दिख रहे हैं. रिपोटर्स की मानें तो धोनी ने लेह में क्रिकेट अकादमी खोलने का वादा किया है. 38 साल के धोनी ने क्रिकेट से दो महीनों का आराम लिया है और सेना के साथ समय बिताने का फैसला किया था. धोनी टैरिटोरियल आर्मी-106 टीए बटालियान (पैरा) के साथ 30 जुलाई को जुड़े थे और दो सप्ताह तक उनके साथ अभ्यास किया.

इसके अलावा और भी तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों में धोनी सैन्य ड्रेस में कश्मीर से लौटने के बाद रांची हवाई अड्डे पर दिखाई पड़े, तो दूसरी तस्वीर में वह पत्नी साक्षी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं. और करीब तीन हफ्ते बाद धोनी के साथ की खुशी साक्षी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है. चलिए धोनी की हालिया तस्वीर के साथ बाकी तस्वीरें भी देख लीजिए.

