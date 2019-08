दोस्त की मेहंदी पार्टी में मोहम्मद आमिर ने पत्नी संग बॉलीवुड गाने पर डांस से कुछ ऐसे लूट ली महफिल, VIDEO

ओह ! तो यह है मोहम्मद आमिर के संन्यास लेने की 'असल वजह'

आमिर और उनकी पत्नी का डांस देखकर साफ समझा जा सकता है कि आंख मारे, ओ लड़की आंखे मारे पर दोनों ने काफी अभ्यास किया है. यह सही है कि आमिर पत्नी से थोड़ा कमजोर नजर आए, लेकिन दोनों की जुगलबंदी और टाइमिंग देखने वाली थी. और दोनों ने अपने इस डांस से पूरी महफिल लूट ली. आमिर ने दो दिन पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि वह अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्डकप पर ध्यान लगाने के लिए टेस्ट से संन्यास ले रहे हैं.

हालांकि कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों इतनी कम उम्र में टेस्ट से संन्यास लेने के आमिर की आलोचना भी की है. तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो यहां तक कहा दिया कि यदि वह बोर्ड का हिस्सा होते तो इस लड़के को किसी भी प्रारूप में खेलने न देते. उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए अपने वीडियो में कहा था कि फिक्सिंग के आरोप में पांच साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद पाकिस्तान ने आमिर को दोबारा खेलने का मौका दिया और अब जब आमिर का पाकिस्तान के लिए कुछ करने का वक्त आया तो वह संन्यास ले रहा है.

