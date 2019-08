मोहम्मद आमिर ने इन पाकिस्तानी दिग्गजों का अदा किया शुक्रिया, VIDEO

ओह ! तो यह है मोहम्मद आमिर के संन्यास लेने की 'असल वजह'

Thank you PCB, our PM @ImranKhanPTI @wasimakramlive bhi @SAfridiOfficial bhi @waqyounis99 & @yousaf1788. Thank you and my fans for always supporting me and I hope you all will support my this decision also.see video link https://t.co/BbAYzPbncl