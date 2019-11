Mayank Agarwal ने "यहां" तो ब्रेडमैन को भी पीछे छोड़ डाला

मयंक के इस ट्वीट की तारीफ करते हुए कई फैंस ने अपनी जड़ों को न भूलने की नसीहत दी. मयंक इस फोटो में अपने दादा-दादी के साथ नजर आ रहे हैं. उन्‍होंने ल‍िखा-20 साल पहले, जब हम अपने घर में आए तो मेरे दादा मुझे 'वॉक' के ल‍िए लेकर गए थे. आज भी जब मैं हर दौरे से वापस लौटता हूं, यह परंपरा जारी है.

20 years ago, when we moved into our home, my grandfather took me for this walk. Even today, after I come back from every tour, the tradition continues. pic.twitter.com/QYQ8HnOLZI — Mayank Agarwal (@mayankcricket) November 27, 2019

रॉबिन उथप्पा का खुलासा, विनय कुमार की 'उस मदद' के बाद बेहतर होती गई मयंक की बैटिंग

मयंक के इस ट्वीट से कई लोग प्रभाव‍ित हुए ब‍िना नहीं रहे. एक यूजर ने ट्वीट क‍िया-शानदार..अपनी जड़ों को कभी मत भूलना. कोई भी अपने अभ‍िभावक के सामने बच्‍चा ही रहता है. एक अन्‍य फैन ने ट्वीट क‍िया, 'क‍िसी को भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाह‍िए. आगे बढ़ो भाई. आप आगे औरसफलताएं हास‍िल करोगे.'

When grandparents are together, it is a wonderful moment because grandparents love their son more than grandchildren Mayank brother. — VK Zahid (@VkZahidPrince1) November 27, 2019

Congrats on your ICC test rankings... Move some more steps in upcoming matches...#MayankOn10thRank — Gurunath Metri (@imGSM45) November 27, 2019

Acha laga dekh k..keep scoring runs bhai — 2019 ka baba (@Purusho97543822) November 27, 2019

Great!! In todays worlds this pics are inspiring. — Knowtheunique (@knowtheunique) November 27, 2019

This is all blessings of elders - Brother.

Touch Feet regards to both — Naam me kya rkha h (@NavdaBharat) November 27, 2019

मयंक अग्रवाल ने 26 द‍िसंबर 2018 को ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ मेलबर्न में अपने कर‍ियर का आगाज क‍िया था. अपने पहले ही टेस्‍ट में उन्‍होंने पहली पारी में 76 और दूसरी पारी में 42 रन बनाकर अपनी प्रत‍िभा का सबूत द‍िया था. टेस्‍ट क्र‍िकेट में अब तक वे तीन शतक और इतने ही अर्धशतक बना चुके हैं. मयंक की छव‍ि आक्रामक बल्‍लेबाज के रूप में हैं, उन्‍होंने टेस्‍ट क्र‍िकेट में अब तक 21 छक्‍के जड़े हैं.

वीडियो: दोनों हाथों से बॉलिंग कर हैरान कर रहा यह खिलाड़ी