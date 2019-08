SL vs NZ, Test: अकिला धनंजय के 'पंजे' से निकलकर न्यूजीलैंड ने पहले दिन बनाए 203 रन

सीरीज के पहले टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया को मिली जीत के बाद मेजबान इंग्लैंड की कोशिश सीरीज में बराबरी करने की है. पहले टेस्‍ट में स्‍टार गेंदबाज जेम्‍स एंडरसन की इंजुरी से इंग्‍लैंड टीम को करारा झटका लगा है. एंडरसन इस चोट के कारण कुछ समय के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं. इस मैच में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) का टेस्ट पदार्पण हो रहा है. पहले दिन उन्हें उनके करीबी दोस्त क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कैप सौंपी.

An emotional hug for @JofraArcher as he receives his first Test cap from his great friend @CJordan!#Ashes pic.twitter.com/xqesHCB7nl