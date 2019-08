West Indies vs India 2nd T20I: भारत ने विंडीज को डकवर्थ लुईस से दी 22 रन से मात, सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त

लॉउडरहिल:

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 2-1 (लुईस, 1.2), 8-2 (नरेन, 2.6), 84-3 (निकोलस, 13.2), 85-4 (पॉवेल, 13.5)



पावर- प्ले (1 से 6 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 ही फील्डर: खराब शुरुआत ..और पस्त पड़ी पावर!

विंडीज को 168 रनों का पीछा करते हुए एक बहुत ही ठोस शुरुआत की दरकार थी, लेकिन आसान पिच पर भी उसके बल्लेबाज यह हासिल करने में नाकाम साबित हुए. दूसरे ही ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी स्लोर से चौंकाते हुए एविन लुईस को कॉट एंड बोल्ड कर चलता किया, तो तीसरे ओवर में युवा वॉशिंगटन सुंदर ने सुनील नरेन को आउट कर विंडीज के पावर-प्ले का फायदा उठाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शुरुआती छह ओवर खत्म होने के बाद विंडीज का स्कोर सिर्फ 2 विकेट पर 25 रन था

Two wickets in an over for @krunalpandya24



Pooran and Powell depart, West Indies 89/4 after 14 overs.#WIvIND pic.twitter.com/qEnHXqGe7d — BCCI (@BCCI) August 4, 2019

क्रुणाल पंड्या का डबल प्रहार !!

लगे दो शुरुआती झटकों ने विंडीज को बैकफुट पर ला दिया था. लेकिन एक कोशिश रॉवमैन पॉवेल (54 रन, 34 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के) और निकोल पूरन ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़कर टीम को उबारने की कोशिश की. हालांकि निकोलस पूरन के रूप में तीसरा विकेट गिरने के समय ही विंडीज करीब-करीब मैच हार चुका था क्योंकि उसके लिए जरूरी रन औसत दस रन प्रति ओवर की दर से ऊपर जा चुका था. पर क्रुणाल पंड्या ने 14वें ओवर में विंडीज को निकोलस और रॉवमैन को चलता कर एक बार फिर से विंडीज के लिए हालात एकदम से यू-टर्न सरीखे कर दिया.

Innings Break!#TeamIndia post a total of 167/5. Will the bowlers defend this or will the West Indies chase this down?



We will be back soon, stay tuned! pic.twitter.com/6OyK8GQkah — BCCI (@BCCI) August 4, 2019

इससे पहले भारत ने रोहित शर्मा (67 रन, 51 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के) की उम्दा बल्लेबाजी की बदौलत विंडीज के सामने जीत के लिए 168 रनों का मजबूत टारगेट रखा है. कप्तान विराट के फैसले को सही साबित करते हुए रोहित और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़कर टीम को तेज शुरआत दी. हालांकि, रोहित के दूसरे विकेट के रूप में आउट होने के बाद नियमित अंतराल पर ऋषभ पंत और विराट कोहली के आउट होने रन रन गति का ग्राफ नीचे जरूर गया, लेकिन आखिरी ओवर में क्रुणाल पंड्या (20 रन, 13 गेंद, 2 छक्के) ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कोटे के 20 ओवरों में स्कोर 5 विकेट पर 167 रन तक पहुंचा दिया.

पावर- प्ले (1 से 6 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 ही फील्डर: डर पर पावरफुल परफॉरमेंस!!

टॉस जीतकर विराट कोहली ने पहले बल्ला थामा, तो थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ. वजह यह थी कि शनिवार को खेले गए मैच में पिच बहुत ही धीमी थी. दोहरा उछाल भी था. डर था कि कोहली का फैसला सही साबित होगा या नहीं, लेकिन इस बार बिल्कुल सही तरह से पिच को पढ़ा भारतीय कप्तान ने. इस बार गेंद बल्ले पर ऐसे ही आ रही थी मानो यह भारत की पिच हो. रोहित और धवन शुरुआती दो ओवर तक जरूर शांत रहे, लेकिन तीसरे ओवर से ही दोनों ने गीयर बदलने शुरू कर दिए. थॉमस पर फ्लिक से रोहित ने चौका जड़ा, तो आखिरी गेंद पर धवन ने अपर कट से चौका जड़ साबित कर दिया कि इस पर कम से कम शुरआत में तो स्ट्रोक उतरते ही खेले जा सकते हैं. चौथे ओवर में शेल्डन कॉट्रेल को रोहित ने दो चौके जड़े. सुनील नरेन का पांचवां ओवर थोड़ा सा सूखा गया, लेकिन पावर-प्ले का आखिरी ओवर लेकर कीमो पॉल गाए, तो रोहित ने छक्का व चौका जड़ते हुए बटोर लिए 13 रन. और छह ओवर बाद भारत का स्कोर हो गया बिना नुकसान के 52 रन. रोहित के रहे 27 गेंदों पर 36, तो धवन के 9 पर 12 रन.

FIFTY!



Rohit Sharma brings up his 17th T20I half-century off 40 deliveries.#TeamIndia 85/1 after 10.4 overs pic.twitter.com/lF5vA3qnLH — BCCI (@BCCI) August 4, 2019

रोहित की पारी..और तोड़ दिया गेल का रिकॉर्ड

पावर-प्ले के छह ओवर खत्म हुए, तो थोड़ी देर बात शिखर धवन आउट हो गए, रोहित ने 11वें ओवर में सुनील नरेन को छक्का जड़ा और फिर जल्द ही 40 गेंदों पर अर्द्धशतक पूरा किया. और नारायण को जड़े छक्के के साथ ही रोहित टी20 में छक्कों की रेस में क्रिस गेल से आगे निकल गए. अर्द्धशतक पूरा करने के बाद रोहित के अपना गीयर अगले राउंड में डाल दिया. और 13वां ओवर लेकर आए कप्तान ब्रैथवेट को उन्होंने पहले छक्का और फिर चौका जड़ा. अगले ही ओवर में थॉमस ने रोहित की पारी पर ब्रेक लगा दिया. बहरहाल, चर्चा रोहित के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने की रही.

RECORD



Rohit has now broken Gayle's Record of most sixes in T20 cricket history.

He smashed his 106th six today against WI.



சாதனை செய்து சரித்திரம் படைக்க பொறந்தவன் டா @ImRo45 love u Thalaiva #INDvsWI pic.twitter.com/eR3LpbWCjD — Billa Rohit ™ (@Rohitmaniks) August 4, 2019

अपना 96वां मैच खेल रहे रोहित, सुनील नरेन पर पारी का दूसरा छक्का जड़ने क साथ ही अब गेल (105 छक्के) से आगे निकल गए हैं. गेल ने हालांकि 58 मैचों में इतने छक्के लगाए हैं. इंटरनेशनल टी-20 मैचों में गेल और रोहित के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गुपटिल (103) ने 100 से अधिक छक्के लगाए हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो (3 शतक) का नाम है. मुनरो ने टी-20 में 92 छक्के लगाए हैं. रोहित के नाम टी-20 मैचों में सबसे अधिक चार शतक लगाने का भी रिकार्ड है.

विकेट पतन: 67-1 (धवन, 7.5), 115-2 (रोहित, 13.5), 126-3 (पंत 15.1), 132-4 (विराट, 16.2), 143-5 (पांडे, 18.3)

इससे पहले दूसरे टी-20 मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया .टीम के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले यह जान लीजिए कि आज विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी क्यों चुनी. जानिए क्या कारण बताया विराट ने.

विराट कोहली: आज पिच बेहतर दिखाई पड़ रही है और कल सुबह की नमी पूरी तरह नदारद हो चुकी है. मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ-साथ यह पिच धीमी होती जाएगी. और शुरुआती छह ओवरों में गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी. इसलिए हमने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया.

दोनों टीमों की फाइनल इलेवन इस प्रकार रहीं:

विंडीज:- कॉर्लोस ब्रैथवेट (कप्तान), एविन लुईस, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, केरोन पोलार्ड, शिमरोन हेटमायर, रॉवमैन पॉवेल, कीमो पॉल, खारे पियरे, शेल्डन कॉट्रेल और ओशाने थॉमस

News from the toss in the second T20I between West Indies and India!



Virat Kohli wins the toss and his side will bat first.



Follow #WIvIND live https://t.co/NDTXd6T6t6 pic.twitter.com/KacKlMRcXi — ICC (@ICC) August 4, 2019

भारत: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, क्रुणाल पंड्या, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद

VIDEO: धोनी के संन्यास पर युवा क्रिकेटरों के विचार सुन लीजिए.