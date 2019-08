West Indies vs India 1st T20I: भारत ने विंडीज को दी 4 विकेट से मात, नवदीप सैनी बने मैन ऑफ द मैच, पर...

लॉउडरहिल:

A six from Sundar to finish the proceedings. We win the 1st T20I by 4 wickets in 17.2 overs #WIvIND pic.twitter.com/y3SKQ82Qmj — BCCI (@BCCI) August 3, 2019

लेकिन पिछले काफी समय से विंडीज में खेल रहे मनीष पांडे ने छोटी, मगर प्रभावी बैटिंग करते हुए मैसेज दिया कि यहां उनके बल्ले पर गेंद बखूबी आ रही है, लेकिन वह भी अपनी इस पारी को लंबा नहीं खींच सके. बहरहाल, भारत ने 16 गेंद बाकी रहते हुए जीत हासिल करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मैच खेलने वाले भारतीय सीमर नवदीप सैनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए. दूसरा मुकाबला कल रविवार को खेला जाएगा.

India wins 1st T20 .

Congrats Navdeep Saini for MOM on debut itself. Long way to go#INDvsWI #WIvsIND pic.twitter.com/G2o80UwewZ — Cricphile (@Cric_phile) August 3, 2019

वैसे भारत इस जीत में अपने कम विकेट गंवाता, तो यह जीत और ज्यादा प्रभावी होती, लेकिन कुल मिलाकर बात यह रही कि फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड की यह पिच किसी भी लिहाज से टी20 के लिए आदर्श नहीं थी. खासतौर पर तब, जब आप एक देश में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इस लिहाज से यह आईसीसी की नाकामी रही. यह मुकाबला टी-20 का सही विज्ञापन नहीं ही रहा!! यह साफ हो चला है कि रविवार को खेला जाने वाले मुकाबला भी लो-स्कोरिंग मुकाबला ही होगा क्योंकि इस पिच पर स्ट्रोक खेलना कतई आसान नहीं है.

पहला पावर प्ले (1 से 6 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम दो फील्डर: धवन का डब्बा गोल और रोहित के तेवर !

एक बात जो धवन पहले टी20 से सीख सकते हैं, वह यह कि इस तरह की पिचों पर दादागीरी नहीं दिखाई जा सकती! और अगर रोहित की तरह दिखाई भी, तो वह लंबे समय तक नहीं चलेगी. धवन ने ऐसे ही अंदाज में खेलने की कोशिश की, मानो यह फिरोजशाह कोटला की पिच हो, लेकिन लेफ्टी कॉट्रेल ने दूसरे ओवर में ही फंसा लिया धवन को. बल्ला पहले चला,गेंद बाद में आई. और धवन पकड़े गए स्टंप्स के सामने. इसके बाद रोहित शर्मा ने एक छोर पर आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए मैच को आसान बनाने की कोशिश की. कुछ शॉट मिसटाइम हुए, तो कुछ गेंद बल्ले पर सही आयीं. नतीजा यह रहा कि 6 ओवर में भारत के स्कोर को 31 तक पहुंचा दिया. इसमें से 24 रन रोहित के थे.

Innings Break!



A three-wkt haul for Saini as #TeamIndia bowlers restrict West Indies to a total of 95/9 after 20 overs.#WIvIND pic.twitter.com/MMn9drOxh1 — BCCI (@BCCI) August 3, 2019

विकेट पतन: 4-1 (धवन, 1.6), 32-2 (रोहित, 6.3), 32-3 (पंत, 6.4), 64-4 (पांडे, 11.4), 69-5 (विराट, 13.5), 88-6 (क्रुणाल, 15.6)

इससे पहले भारत से बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद विंडीज की आतिशी बल्लेबाजी की हवा निकल गई. विंडीज की शुरुआत खराब रही और सिर्फ दो ओवर में ही उसके दोनों ओपनर जॉन कैंपबेल और एविन लुईस बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. और एक बार शुरुआत बिगड़ी, तो एक छोर पर तो कोटे की आखिरी गेंद तक नियमिंत अंतराल पर विकेट गिरते रहे. आप समझ सकते हैं कि अगर नंबर चार पर उतरे केरोन पोलार्ड (49 रन, 49 गेंद, 2 चौके, 4 छक्के) ने सहारा न दिया होता, तो विंडीज टीम की हालात कितनी बुरी होती. वास्तव में भारतीय गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन से ज्यादा यह विंडीज बल्लेबाजों का घटिया प्रदर्शन ही था, जिससे पोलार्ड के सहारे के बावजूद यह टीम कोटे के 20 ओवरों में 9 विकेट पर 95 रन ही बना सकी. भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले नवदीप सैनी ने किया, जिन्होंने तीन विकेट चटकाए.

At the halfway mark, West Indies are 45/5. How many more runs will they add to their tally?



Live - https://t.co/tyexRLRode #WIvIND pic.twitter.com/KesoJwuhYe — BCCI (@BCCI) August 3, 2019

1. दोनों ओपनरों के उड़ गए तोते!

फ्लोरिडा के इस स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ. और चाल भी सही चली विराट ने. पहला ओवर ही थमा दिया युवा ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को. और पिच के उम्मीद से कहीं धीमेपन ने सुंदर के काम को और आसान कर दिया!! विंडीज के दोनों ओपनर जॉन कैंपबेल और एविन लुईस दोनों ही बखिया उधेड़ने के इरादे से उतरे. लेकिन पिच के बहुत धीमेपन ने इनके इरादों पर पलीता लगा दिया. सुंदर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल ने घुटना टेककर स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीथे डीप-मिडविकेट पर खड़े क्रुणाल पंड्या के हाथों में जा समाई. खाता भी नहीं खोल सके कैंपबेल. विंडीज की पावर में पहला छेद हो चुका था!! मेजबान की शुरुआत बिगड़ने का यह सिर्फ आगाज भर था. दूसरा ओवर लेकर भुवी आए, तो आखिरी ऐसी नकल बॉल डाली कि एविन लुईस को जब तक कुछ समझ आता, तब तक गेंद उनकी गिल्लियां बिखेर गई. और एविन लुईस का खाता भी नहीं ही खुला!!

Dream debut for Navdeep Saini as he picks up two in two.



West Indies 28/4 after 5 https://t.co/tyexRLRode #WIvIND pic.twitter.com/BtVvzKoCry — BCCI (@BCCI) August 3, 2019

2. नवदीप सैनी इस आगाज को नहीं भूल पाएंगे !

और भूल नहीं पाएंगे करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी भी. और न ही नवदीप के परिवार वाले. दिल्ली के नवदीप सैनी ने अंतरराष्ट्रीय करियर के पहले ही मैच में अपना पहला और पारी का पांचवां ओवर लेकर आए, तो विंडीज के आतिशी निकोलस पूरन ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर उनका स्वागत किया. लेकिन इसके बाद तो मानो दुनिया पर नवदीप सैनी का ही राज था !! पहले ही अंतरराष्ट्रीय ओवर में दो लगातार गेंदों पर विकेट. पहले चौथी गेंद पर आक्रमक तेवर के साथ खेल रहे निकोलस पूरन को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया, तो ठीक अगली ही गेंद पर नवदीप ने हेटमायर को बोल्ड कर दिया. इसकी के साथ नवदीप आसमान पर, विंडीज जमीं पर!!

विकेट पतन: 0-1 (कैंपेबल, 0.2), 8-2 (लुईस, 1.6), 28-3 (निकोलस, 4.4), 28-4 (हेटमायर, 4.5), 33-5 (पॉवेल, 5.6), 67-6 (ब्रैथवेट, 14.2), 70-7 (नरेन, 15.1), 88-8 (कीमो, 18.1), 95-9 (पोलार्ड 19.3)

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. चलिए कप्तान विराट कोहली के शब्दों से ही जान लीजिए कि विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला क्यों लिया.

विराट कोहली: "इस मैदान की पिच कवर से ढकी रही है. ऐसे में इस पिच में थोड़ी नमी हो सकती है और सूरज की रोशनी के साथ ही पिच बैटिंग के लिए आसान होती जाएगी.इसिलए हमने पहले गेंदबाजी चुनी. एक बार फिर से मैदान पर लौटकर अच्छा लग रहा है. और हम सभी मैच को लेकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित हैं".

आप मैच में खेलीं दोनों टीमों पर भी नजर दौड़ा लीजिए:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धन, रोहित शर्मा, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और खलील अहमद

वेस्टइंडीज: कार्लोस ब्रैथवेट (कप्तान), जॉन कैंबवेल, एविन लुईस, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, केरोन पोलार्ड, रोवमैन पॉवेल, सुनील नेर, कीमो पॉल, शेल्डन कॉट्रेल और ओसाने थॉमस

VIDEO: धोनी के संन्यास पर युवा क्रिकेटरों के विचार सुन लीजिए.

