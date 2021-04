IPL 2021 के 19वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने कमाल करते हुए आरसीबी के गेंदबाज हर्षल पटेल के एक ओवर में 5 छक्के (5 Six in an over in IPL) जमाने का कारनामा कर दिखाया. आईपीएल के इतिहास में जडेजा ऐसा कमाल करने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं. जडेजा ने सीएसके की पारी के आखिरी ओवर में पटेल के खिलाफ आक्रमक रूख अपनाया और 5 छक्के जमाए. इस दौरान जडेजा ने ओवर में 3 गेंद पर 3 छक्के भी जमाने का कारनामा किया. आरसीबी के खिलाफ मैच में जडेजा की बल्लेबाजी देखने लायक थी. सर जडेजा ने 221.43 के स्ट्राइक रेट से केवल 28 गेंदों में 62 रन की पारी खेली जिसमें कुल 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे थे.

क्रिस गेल

आईपीएल के इतिहास (IPL History) में सबसे पहले ऐसा कारनामा यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल (Chris Gayle) ने किया था. गेल ने 2012 के आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ यह कारनामा किया था. विस्फोटक गेल ने गेंदबाज राहुल शर्मा के एक ओवर में 5 छक्के जमाए थे. उस मैच में गेल ने 48 गेंदों में 81 रनों धुआंधार पारी खेलकर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई थी.

राहुल तेवतिया

साल 2020 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने एक ओवर में 5 छक्के लगाने का कमाल किया था. तेवतिया ने पंजाब किंग्स के खिलाफ तेज गेंदबाज कॉटरेल के ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के जमाए थे. राहुल तेवतिया के द्वारा लगाए गए इस 5 छक्के ने उनके करियर का बदल कर रख दिया. इस कारनामें से पहले काफी कम लोग इस क्रिकेटर के बारे में जानते थे, लेकिन तेवतिया की तकदीर ने उनको फेमस होने का मौका दिया और पंजाब के खिलाफ ऐसा कारनामा करके फैन्स के चहेते बन गए.

तेवतिया की धमाकेदार पारी के कारण राजस्थान इस मैच में 24 रनों का पहाड़ जैसा रनों का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया था. आज भी तेवतिया की वह पारी फैन्स को रोमांचित कर देती है.

