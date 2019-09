दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए तैयारी में जुटे क्रुणाल पंड्या, देखें VIDEO

एलिस्टर कुक का खुलासा, बॉल टैम्परिंग के लिए हाथ पर टेप लगाते थे डेविड वॉर्नर

Getting into the groove pic.twitter.com/2gbd35GWro

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज (India vs South Africa T20 Series) का पहला मैच रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में क्रुणाल के अलावा उनके छोटे भाई हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) भी शामिल हैं. गौरतलब है कि हार्दिक को वेस्टइंडीज दौरे के लिए 'रेस्ट' दिया गया था. हार्दिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने भी बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था.

Solid session in the nets today Can't wait to join up with the boys pic.twitter.com/ghpNf306kO