KKR vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) शनिवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में आमने सामने होंगे तो उनका लक्ष्य एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाकर जीत की राह पर लौटना होगा. इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली टीम केकेआर और कम अनुभवी संजू सैमसन के नेतृत्व में खेल रही रॉयल्स की टीम अभी तक इकाई के तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी हैं. दोनों टीमों की समस्या लगभग एक जैसी हैं. उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने और साझेदारियां निभाने में असफल रहे हैं। दोनों टीमों के पिछले मैचों में निचले मध्यक्रम ने स्थिति संभाली लेकिन यह जीत के लिये पर्याप्त नहीं था.

केकेआर ने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था लेकिन इसके बाद उसे लगातार तीन मैच गंवाये हैं। केकेआर अंकतालिका में चार मैचों में एक जीत से छठे स्थान पर है और अब उसका सामना अंतिम स्थान पर काबिज रॉयल्स से है जिसने चार मैचों में तीन हार झेली हैं, अब इन दोनों टीमों की निगाहें अपना अभियान पटरी पर लाने पर टिकी रहेंगी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद पैट कमिन्स की शानदार बल्लेबाजी से केकेआर पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत की स्थिति में पहुंच गया था लेकिन आखिर में उसे 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम को शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों विशेषकर शुभमन गिल और मोर्गन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी.

केकेआर के लिये दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल का फार्म में लौटना सकारात्मक पहलू है. ऐसी स्थिति में रसेल को ऊपरी क्रम में भेजना गलत निर्णय नहीं होगा क्योंकि कमिन्स निचले मध्यक्रम में जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हैं. राजस्थान रॉयल्स इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों 10 विकेट की करारी हार झेलने के बाद उतरेगा.

सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक केवल अपना दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीता था. सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में 119 रन की पारी खेली थी लेकिन इसके बाद वह रन बनाने के लिये जूझ रहे हैं.उनके अलावा जोस बटलर, मनन वोहरा और डेविड मिलर की खराब फार्म ने टीम की समस्याएं बढ़ा दी हैं. गेंदबाजी भी रॉयल्स के लिये चिंता का विषय है क्योंकि क्रिस मौरिस और मुस्तफिजुर रहमान रनों पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स के चोटिल होने से उसकी परेशानी बढ़ गयी हैं जबकि लियाम लिविंगस्टोन लगातार जैव सुरक्षित वातावरण में रहने के कारण हट गये हैं.

टीमें इस प्रकार हैं :

राजस्थान रॉयल्स संभावित XI: जोस बटलर, यशसवी जायसवाल / मनन वोहरा, संजू सैमसन (c & wk), शिवम दूबे, डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित XI: नितीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (c), दिनेश कार्तिक (wk), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी / शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसीद कृष्णा

