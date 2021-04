इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. पीटरसन क्रिकेट को लेकर ऐसे-ऐसे ट्वीट्स करते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. अब पीटरसन ने टी-20 क्रिकेट को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे जानकर फैन्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं. पीटरसन ने आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट को टैग कर छोटे फॉर्मेट में एक बड़ा बदलाव करने का सुझाव दिया है. दरअसल पीटरसन ने ट्वीट किया और लिखा, 'यदि कोई बल्लेबाज 100 मीटर से लम्बा छक्का लगाता है, तो उसे 6 रन की बजाय 12 रन देने चाहिए, आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए तो वहीं इंग्लैंड बोर्ड को 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में इस नियम को जोड़कर देखना चाहिए.'

The pluses for a 12, for a shot that travels over 100m:

1. No game is really over till it's over.

2. It adds real excitement.

3. Broadcasters have new equations around possibilities of 12s being hit.

4. New revenue stream as they can be sponsored.



Watch this space...! — Kevin Pietersen (@KP24) April 27, 2021

Should add a penalty of 6 runs for the ball lost...



Hit 100m six get 12 runs... Ball lost (-6 runs)

Perfect — Chinaman. (@DenofRohit) April 27, 2021

Okay , then lets make 2 wickets will fall if bowlers makes a batsman bowled and break a stumps like this? pic.twitter.com/28F3POi0S8 — Sshhh???? (@boy_onadventure) April 27, 2021

पीटरसन का यह ट्वीट भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लेकिन फैन्स अपना रिएक्शन इंग्लैंड पूर्व क्रिकेट का मजाक बनाकर दे रहे हैं. इस समय पीटरसन आईपीएल मे कमेंट्री कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने पीटरसन को ट्रोल भी किया और लिखा कि ऐसे नियम बनाना असंभव है. तो वहीं एक केकेआर की फैन ने पीटरसन के ट्वीट पर मजाकिया कमेंट किया और लिखा कि, यदि केकेआऱ के गेंदबाज विकेट लेते हैं तो उसे एक विकेट के बजाय दो विकेट दिया जाए.

Ye kevin pieterson : yes kevin, i totally agree with you. If not 12 at least between 8-10. Also if any bowler bowl 150 kmph then? Any rule about bowler? — Rajeshchauhan (@Rajeshc93499669) April 27, 2021

इसके अलावा एक यूजर ने पीटरसन पर तंज कसा और लिखा कि यदि कोई बल्लेबाज रिवर्स स्वीप के जरिए छक्का मारता है तो उसे कितने रन मिलने चाहिए. वहीं, दूसरे यूजर ने गेंदबाजों की रफ्तार पर भी कमेंट किया और लिखा कि, कोई गेंदबाज 150 की रफ्तार से ऊपर की गेंदबाजी करता है तो उसे 1 की बजाय 2 गेंद अंपायर को देनी चाहिए. सोशल मीडिया पर इस तरह से कमेंट्स कर फैन्स पीटरसन के इस सुझाव का मजाक बना रहे हैं.