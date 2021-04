IPL 2021: सीएसके (CSK) के खिलाफ केन विलियमसन (Kane Williamson) अलग रंग में नजर आए जिसने फैन्स को हैरान कर दिया. विलियमसन ने आतिशी बल्लेबाजी कर हैदराबाद की टीम को 171 रन पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. विलियमसन की पारी ने वो काम कर दिखाया जो वॉर्नर (David Warner) और मनीष पांडे (Manish Pandey) के अर्धशतक ने नहीं किया. केन ने केवल 10 गेंद पर 26 रन की पारी खेली जिसने फैन्स को झूमने का मौका दिया. टी-2 क्रिकेट में विलियमसन की ऐसी तूफानी पारी काफी कम ही खेली होगी.जब विलियमसन क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए तो उस समय हैदराबाद की टीम का स्कोर 17 ओवर में 128 रन था. क्रीज पर आते के साथ ही विलियमसन ने अपने अंदाज के विपरीत बल्लेबाजी की और तेजी से 26 रन ठोक डाले, अपनी पारी में विलियमसन ने 4 चौके औऱ एक छक्के जमाए.

इतना ही नहीं शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के एक ओवर में विलियमसन ने अपने बल्ले से 19 रन ठोके और कुल मिलकर 19वें ओवर में 20 रन आए. केन ने 19वें ओवर में शार्दुल के ओवर में 3 चौेका और एक छक्के जमाकर धमाल मचा दिया.

Well played, Kane Williamson. He Scored Crucial and very important 26* runs from 10 Balls including 4 Fours and 1 Six against CSK. Outstanding finish by Kane Williamson. #IPL2021 pic.twitter.com/07RYpV5K13 — CricketMAN2 (@man4_cricket) April 28, 2021

Kane Williamson is like one of those great film-makers who can make a 30 sec ad film too. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 28, 2021

विलियमसन के तूफान से पहले मनीष पांडे और कप्तान डेविड वार्नर के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 3 विकेट पर 171 रन बनाए. पांडे ने 46 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के से 61 रन की पारी खेलने के अलावा वार्नर (55 गेंद में 57 रन, तीन चौके, दो छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की.

केन विलियमसन (10 गेंद में नाबाद 26) और केदार जाधव (चार गेंद में नाबाद 12) ने अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. सनराइजर्स की टीम अंतिम आठ ओवर में 89 रन जोड़ने में सफल रही. वार्नर अपनी इस पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने। उनसे पहले क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड और शोएब मलिक यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. (इनपुट भाषा से भी)