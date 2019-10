9 अक्टूबर को एक ही टेस्ट में दो प्लेयर ने किया था डेब्यू, एक ने जड़ा शतक और दूसरे ने ली थी हैट्रिक...

MS Dhoni के भविष्य को लेकर चर्चाओं के बीच कोच रवि शास्त्री ने कही यह बात...

अपने पहले ही टेस्ट में छाप छोड़ते हुए उन्होंने 163 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. जावेद की इस पारी में 19 चौके शामिल थे. जावेद (Javed Miandad) के लिए यह पारी एक तरह से माइल स्टोन साबित हुई थी और उसके बाद वे लंबे समय तक पाकिस्तान और विश्व क्रिकेट पर छाए रहे. जावेद की छवि एक जुझारू क्रिकेटर के रूप में रही. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रहे.

विराट कोहली ने जावेद मियांदाद का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया

Today in 1976: Two debutants on the very first day of their Test career scored a century and claimed a hat-trick.

In the Lahore Test match, Javed Miandad, aged 19, made 163, while Kiwi offie Peter Petherick, aged 34, claimed a hat-trick, that included Miandad as his first victim!