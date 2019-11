मुंबई:

दक्ष‍िण अफ्रीका के ख‍िलाफ सीरीज भारत ने 3-0 और बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ सीरीज 2-0 के एकतरफा अंतर से जीती थी. ईशांत शर्मा, मोहम्‍मद शमी और उमेश यादव की तेज गेंदबाजी त‍िकड़ी ने इन दोनों सीरीज में बुमराह (Jasprit Bumrah) की कमी महसूस नहीं होने दी थी. बुमराह ने यह फोटो शेयर करते हुए यह संदेश दिया है कि वह वापसी की राह पर हैं. उन्‍होंने फोटो के साथ लिखा, "खत्म. सीजन का अंत स्टम्प के साथ खत्म."

25 साल के जसप्रीत जसबीर स‍िंह बुमराह ने अब तक भारत के ल‍िए 12 टेस्‍ट, 58 वनडे और 42टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्‍ट क्र‍िकेट में उन्‍होंने 19.24 के औसत से 62 व‍िकेट हास‍िल क‍िए हैं. पांच बार वे पारी में पांच या इससे ज्‍यादा व‍िकेट ले चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में बुमराह ने 21.88 के औसत से 103 व‍िकेट ल‍िए हैं, इसमें एक बार पारी में पांच व‍िकेट शाम‍िल हैं. टी20 इंटरनेशनल में बुमराह का सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण 11 रन देकर तीन व‍िकेट हैं. टी20I में उन्‍होंने 20.17 के औसत से 51 व‍िकेट ल‍िए हैं.

वीडियो: दोनों हाथों से बॉलिंग कर हैरान कर रहा यह खिलाड़ी India vs Bangladesh: Fans lash out at Krunal Pandya for dropping a sitter against Bangladesh