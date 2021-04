IPL 2021: भारत में कोरोना (COVID-19)की दूसरी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है. इस समय में देश में कोरोना से भयावह स्थिती पैदा हो रही है. वहीं, दूसरी ओर आईपीएल (IPL) का आय़ोजन अपने समय से हो रहा है. भारत में कोविड की भयावह स्थिती को देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने आईपीएल (IPL) को स्थगित करने की अपील की है. अख्तर ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है. अख्तर ने वीडियो में कहा है कि इस समय भारत की स्थिति काफी खराब है, इसे देखते हुए आईपीएल के बचे हुए मैचों को स्थगित कर देना चाहिए और जो भी पैसे आईपीएल में लगने वाले है उसे ऑक्सिजन सिलेंडर खरीदने में खर्च करना चाहिए. अख्तर ने कहा कि जब देश में ऐसे हालात हैं तो हमें ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए, हमें आईपीएल और पीएसएल नहीं चाहिए.

अख्तर ने सीधे तौर पर कहा कि वर्तमान में मनोरंजन से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जरुरत है. अख्तर ने आगे अपने वीडियो में कहा है कि, भारत इस समय जल रहा है, आईपीएल आयोजन करने के बजाय इसे स्थगित करना चाहिए. पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जून में पाकिस्तान सुपर लीग को भी आगे के लिए टाल देना चाहिए. इन मुश्किल समय में हमें लोगों की जान को बचाने के लिए सोचना चाहिए. इन बड़े टूर्नामेंट में खर्च आने वाले राशि को ऑक्सिजन सिलेंडर की आपूर्ती के लिए करना चाहिए.

BCCI & PCB should both rethink if this is a good time to continue the IPL or restart the PSL. Things are tough. All resources should go towards helping people in these devastating times.



