IPL 2021: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को पंजाब किंग्स (Punjan Kings) ने 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज थी. मुंबई के खिलाफ क्रिस गेल (Chris Gayle) और केएल राहुल (KL Rahul) ने असरदार बल्लेबाजी कर टीम को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई. पंजाब के कप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच के खिलाफ से नवाजा गया. राहुल के अलावा गेल ने भी कमाल की पारी खेली और अपने अंदाज के विपरीत बल्लेबाजी कर जिम्मेदारी से खेलते हुए नाबाद रहकर टीम को जीत दिलाई. गेल ने 35 गेंद पर 43 रन की पारी खेली थी. बता दें कि पंजाब की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें गेल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे अमरीश पुरी का मशहूर डायलॉग 'मोगेंबो खुश हुआ' बोलते दिखाई दे रहे हैं. फैन्स गेल के इस अंदाज को देखकर काफी खुश हैं और वीडियो पर खूब लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेल ने केएल राहुल के साथ मिलकर 79 रन की शानदार पार्टनरशिप की और पंजाब को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. चेन्नई की मुश्किल पिच पर गेल ने अपने विस्फोटक अंदाज के उलटजुझारू पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. क्रिस गेल की भी तारीफ फैन्स सोशल मीडिया पर खूब कर रहे हैं. गेल ने अपनी 43 रन की पारी में 5 चौके और छक्के जमाए थे .

इस जीत के साथ ही पंजाब प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है. पंजाब की टीम का अगला मुकाबला अब केकेआर की टीम के साथ होना है. पंजाब की टीम को सीजन के पहले मैच में जीत मिली थी लेकिन लगातार 2 मैच मे ंहार का सामना करना पड़ा था. अबतक पंजाब ने 4 मैच में 2 मैच जीते हैं.

