DC vs RCB: रोमांचक मुकाबले मे आरसीबी (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 1 रन से हराकर टूर्नामेंट में पांचवीं जीत दर्ज थी. दिल्ली को आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे लेकिन दिल्ली की टीम केवल 12 रन ही बना सकी, ऐसे में यह मैच आरसीबी 1 रन से जीतने में सफल रही. आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और बैंगलोर को जीत दिलाने मेंं अहम भूमिका निभाई. आरसीबी की ओर से एबी डिविलियर्स ने 42 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली थी. एबी को उनकी जबरदस्त पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस मैच में पंत ने 58 रन की नाबाद पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए.

बता दें कि पंत (Rishabh pant) जब 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो सुंदर की गेंद पर एल्बी डब्लू आउट होने से बाल-बाल बचे थे. दरअसल हुए ये था कि दिल्ली की पारी के 7वें ओवर में वाशिंगटन की गेंद पर स्वीप शॉट मारने से चूक गए थे और गेंद उनके पैड पर लगी. जिसके बाद आरसीबी के प्लेयर ने आउट की अपील की, अंपायर ने एल्बी डब्लू आउट दे भी दिया था. लेकिन पंत ने डीआरएस लिया.

Virat Kohli's reaction after he saw the spike on Rishabh Pant's bat on the big screen. pic.twitter.com/hcyP7YJMup

डीआरएस लेेने पर पता चला की गेंद पंत के बल्ले से लगकर पैड पर लगी है ऐसे में दिल्ली के कप्तान ऋषभ नॉट आउट करार दिए गए. लेकिन जब स्क्रीन पर कोहली (Virat Kohli Reaction) ने यह रिप्ले देखा तो हक्के-बक्के रह गए. कोहली (Kohli) को यकीन ही नहीं हुआ कि गेंद पंत के बल्ले से लगी है. स्क्रीन पर पंत के द्वारा लिए गए रिव्यू को देखकर कोहली ने हैरानी भरा चेहरा बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स कोहली के इस रिएक्शन पर जमकर ट्वीट और रिएक्ट कर रहे हैं.

मैच में एबी की पारी के दम पर आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे, दिल्ली की टीम 20 ओर में 4 विकेट पर 170 रन ही बना सकी, पंत ने 58 और हेटमायर ने 53 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को रोमांचक जीत नहीं दिला पाए.

