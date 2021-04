IPL 2021: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बायें हाथें के स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को वह सुपर ओवर डालने के इच्छुक थे. कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद यह उनका पहला मैच था. इस अहम ओवर में गेंद मिलने के बाद अक्षर ने डेविड वॉर्नर और केन विलियमसन जैसे खतरनाक खिलाड़ियों के सामने सिर्फ सात रन दिये. दिल्ली ने यह रोमांचक मैच जीता. अक्षर ने कहा ,‘‘ जब मैं ड्रेसिंग रूम में था तो मुझे पता था कि पिच स्पिनरों की मदद करेगी. हमने काफी चर्चा की और पहले सोचा कि बायां दाहिना संयोजन देखते हुए तेज गेंदबाज को उतारना चाहिये.

उन्होंने कहा ,‘‘ उसके बाद जब हम मैदान पर जा रहे थे तो मैने सोचा कि स्पिनर भी प्रभावी हो सकते हैं. मैने ऋषभ (Rishabh Pant) से कहा कि मैं गेंदबाजी कर सकता हूं. उसने कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) से बात की और ऐन मौके पर तय हुआ कि मैं ओवर डालूंगा. अंतिम एकादश में लौटने के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ मैं अपनी ओर से तैयार था. टीम प्रबंधन ने मुझसे पूछा कि कोरोना से उबरने के बाद कैसा लग रहा है. मैं चार सत्र कर चुका था और बेहतर महसूस कर रहा था. उन्होंने कहा ,‘‘ कोरोना संक्रमण से पहले मैंने टेस्ट और टी20 में अच्छी गेंदबाजी की थी तो पूरा आत्मविश्वास था.

बता दें कि हैदराबाद को सुपरओवर में हार मिली, दिल्ली की जीत में अक्षर पटेल ने शानदार कारनामा किया और केवल 7 रन देकर अपनी टीम को जीत दिलाई. हैदराबाद की ओर से भी सुपरओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी की थी लेकिन अपनी टीम के लिए 7 रन नहीं बचा पाए. आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुपरओवर में दोनों टीम की ओर से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की.

