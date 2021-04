अब यह तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stoakes) चोटिल होकर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को जोर का झटका धीरे से लेकर चले गए हैं. उनकी कमी राजस्थान को साफ तौर पर खल रही है और उनके जाने के बाद से ही राजस्थान का मैनेजमेंट उनके विकल्प को लेकर माथापच्ची कर रहा था. वैसे राजस्थान को झटका देने वाले सिर्फ स्टोक्स ही नहीं थे बल्कि उनसे पहले लियाम लिविंगस्टोन के बाहर होने ने भी राजस्थान को काफी मुश्किल में ला खड़ा किया था. बहरहाल, अब खबर सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रैसी वॉन डेर डुसेन इंग्लिश ऑलराउंडर की जगह ले सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार वॉ डेर अपने वीसा को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं. और इसे हरी झंडी मिलते ही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भारत के लिए रवाना हो जाएंगे.

वॉन डेर के पास खासा अंतरराष्ट्रीय अनुभव है. और अब तक 26 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. इसके अलावा वॉन डेर ने सौ बाकी दूसरे टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.62 के औसत और 131.31 के स्ट्रा.रेट से 3824 रन बनाए हैं.

वहीं, अब यह भी साफ हो गया है कि जोफ्रा आर्चर बाकी बचे मैचों में राजस्थान को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया था. इससे पहले जोफ्रा को चोट के के कारण आईपीएल के शुरुआती मैचों के लिए अनुपलब्ध करार दिया गया था. और राजस्थान मैनेजमेंट यह उम्मीद कर रहा था कि जोफ्रा बीच टूर्नामेंट से उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ही हुआ.

