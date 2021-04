RR vs KKR: राजस्थान ने केकेआर (KKR vs RR) को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही राजस्थान अब प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर आ गया है. बता दें कि केकेआर ने मैच में पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाए थे जिसके बाद राजस्थान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य का हासिल कर लिया. राजस्थान के संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेली और 41 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके अलावा मिलर ने 23 गेंद पर 24 रन बनाकर राजस्थान के लिए जीत निश्चित कर दी. क्रिस मॉरिस को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मॉरिस ने मैच में 4 विकेट लिए और आखिरी समय में शानदार गेंदबाजी कर केकेआर के बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिया. बता दें कि केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के लिए यह मैच बेहद ही खराब रहा. इस मैच में मोर्गन बिना गेंद खेले रन आउट हुए जिसके केकेआर फैन्स का दिल तोड़ दिया.

IPL 2021: चेतन सकारिया ने हवा में जंप मारकर लिया हैरतअंगेज कैच, फिर दोनों हाथ फैलाकर मनाया ऐसा जश्न ...देखें Video

मोर्गन केकेआर पारी के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रन राहुल त्रिपाठी के साथ रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए. दरअसल त्रिपाठी ने तगड़ा शॉट मारा जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े मोर्गन के बल्ले से टकराकर गेंद दूसरी ओर चली गई. यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच गलतफहमी हुई और रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा दूर न जाकर पिच के पास ही रूक गई. ऐसे में मॉरिस ने जल्दी से गेंद को पकड़ कर नॉन स्ट्राइक स्टंप पर लगा दिया. वहीं. मोर्गन रन लेने की गलतफहमी में क्रीज से बाहर निकल गए थे. इस तरह से केकेआऱ के कप्तान बिना गेंद खेले रन आउट हो गए.

बता दें कि साल 2013 में गौतम गंभीर बतौर केकेआर कप्तान बिना गेंद खेले आउट हुए थे, गंभीर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में इस तरह से बिना गेद खेले आउट होकर पवेलियन लौटे थे. ऐसे में मोर्गन आईपीएल में केकेआर के दूसरे ऐसे कप्तान बने जो बिना गेंद खेले आउट होने का दूर्भाग्य अपने नाम करने में सफल रहे हैं.

RR vs KKR: रियान पराग ने पैट कमिंस का कैच लेने के बाद राहुल तेवतिया के साथ ली सेल्फी..देखें Video

Promoted

राजस्थान के खिलाफ मैच में शुबमन गिल भी रन आउट होकर पवेलियन लौटे. इस हार के साथ केकेआर अब प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर पहुंच गया है. यहां से केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चमत्कारिक परफॉर्मेंस करना होगा.

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS