इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेले गए इकलौते मुकाबले में शनिवार को आखिरकार राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को जीत मिल ही गयी. और उसने किंग खान की केकेआर को उसने बिना किसी दिकक्त के छह विकेट से मात दे दी. जीत के लिए मिले आसान 134 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही थी, जब उसके दोनों ओपनर जोस बटलर (5) और यशस्वी जयसवाल (22) पावर-प्ले से पहले ही पवेलियन लौट गए.

That's that from Match 18 of #VIVOIPL as @rajasthanroyals win by 6 wickets to register their second win of the season.



Scorecard - https://t.co/ouszimFkdo #RRvKKR pic.twitter.com/JcLflXxXzT — IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2021

ऐसे समय में पिछले मैचों में कड़ी आलोचना झेलने वाले कप्तान संजू सैमसन (नाबाद 42 रन, 41 गेंद, 2 चौेके, 1 छक्का) ने एक छोर संभाला, तो दूसरे छोर से उन्हें शिवम दुबे (22 रन, 18 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का) और डेविड मिलर (नाबाद 24 रन, 23 गेंद, 3 चौके) से उपयोगी योगदान मिला. इसका असर यह हुआ कि मैच कभी भी राजस्थान रॉयल्स की पकड़ से कभ भी बाहर जाता दिखायी नहीं पड़ा. और उसने पिछले तीन मैचों में हार झेलने के बाद आखिरकार अपने पांचवें मुकाबले में सात गेंद और छह विकेट बाकी रहते एक ऐसी जीत हासिल कर ली, जिसकी उसके बहुत ज्यादा तलाश थी और जो उसे कॉन्फिडेंस प्रदान करेगी. केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो और शिवम मावी और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट लिया. मैच में चार विकेट चटकाने वाले क्रिस मौरिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

SCORE BOARD

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): जरूरी पावर हासिल कर ली राजस्थान ने

चार मैच बाद सलामी जोड़ी बदली, तो भला राजस्थान का ज्यादा नहीं हुआ और जोस बटलर को वरुण चक्रवर्ती ने जल्द ही चलता कर रॉयल्स की शुरुआत बिगाड़ दी. लेकिन इस बावजूद पहला मैच खेल रहे युवा यशस्वी जयसवाल (22) के इरादों पर असर नहीं पड़ा. कुछ बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से निकले, पर जब लगा कि वह बड़ी पारी खेलने को तैयार हैं, तो शिवम मावी ने उनके तेवरों पर ब्रेक लगा दिया. अगले बल्लेबाज शिवम दुबे ने सुनील नरेन का स्वागत छक्के से किया. मतलब एक छोर चलायमान रखने की कोशिश की गयी और राजस्थान पावर-प्ले के 6 ओवरों में 2 विकेट पर 50 रन बनाने में कामयाब रहा. और 134 के लक्ष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां तक हालात उसके नियंत्रण में थे. और ये हालात मैच खत्म होने तक ही उसके कंट्रोल में रहे.

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन गेंदबाजी परिचय देते हुए केकेआर को कोटे के 20 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रनों पर ही रोक दिया. केकेआर के लिए सबसे ज्यादा 36 रन राहुल त्रिपाठी ने बनाए. पारी के आखिरी कुछ ओवर केकेआर के लिए बहुत मुश्किल रहे. खासतौर पर क्रिस मौरिस का कहर उसके बल्लेबाजों पर टूटा और एक के बाद एक बल्लेबाज लौटते रहे. मौरिस ने चार विकेट चटकाए और केेकेआर को ऐसे स्कोर पर रोक दिया, जहां से राजस्थानियों ने अपनी जीत को आसा बना दिया. कुल मिलाकर केकेआर के बल्लेबाज अपनी टीम को मजबूत स्कोर देने में नाकाम रहे. शुबमन गिल और कप्तान इयॉन मोर्गन का रन आउट होना भी केेकेआर को बहुत ज्यादा नुकसान दे गया.

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): पावर पर नहीं, सतर्कता और टिकने पर जोर!

पहले ही ओवर से केकेआर के दोनों ओपनरों शुबमन गिल और नितीश राणा ने पूरा जोर शुरुआती छह ओवरों में पावर दिखाने पर नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी पर दिया. केकेआर के वर्तमान हालात, वानखेड़े की पिच और राजस्थानी आक्रमण को देखते हुए यह रवैया जरूरी थी, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा ही धीमा हो गया. कोई मार-काट पर जोर नहीं. सारा ध्यान मजबूती से पैर जमाने पर. यही वजह रही शुरुआती दो ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं आयी.

OUT



Gill 11 (19) survived once when he was dropped by Jaiswal at sweeper cover but has to return now as an under-arm direct hit from Buttler finds him short of the crease.



Powerplay is over and #KKR are 25-1.



???? https://t.co/oKLdD2Pi9R #VIVOIPL #RRvKKR pic.twitter.com/gDtr1FAKrL — IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2021

तीसरे ओवर में राणा ने उनाडकट के खिलाफ एक चौका हासिल किया, तो मुस्तिफजुर के अगले ओवर में गिल ने भी अपना पहला चौका जड़ा, लेकिन पांचवां ओवर लेकर क्रिस मौरिस आए, तो फिर से दोनों पूरी तरह डिफेंसिव हो गए. और इस एप्रोच पर कोढ़ में खाज का काम किया शुबमन गिल के छठे ओवर में रन आउट होने से. कुल मिलाकर केकेआर की यह शुरुआत आईपीएल के मैचों में अभी तक की सबसे धीमी शुरुआत में से एक रही. इस दौरान केकेआर ने 25 रन बनाए और एक विकेट भी गंवा दिया.

इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. राजस्थान ने इलेवन में दो बदलाव किए, तो एक बदलाव केकेआर ने भी किया. चलिए दोनों टीमों की फाइनल इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:

कोलकाता: 1. इयॉन मोर्गन (कप्तान) 2. नितीश राणा 3. शुबमन गिल 4. राहुल त्रिपाठी 5. सुनील नरेन 6. दिनेश कार्तिक 7. आंद्रे रसेल 8. पैट कमिंस 9. शिवम मावी 10. वरुण चक्रवर्ती 11. प्रसिद्ध कृष्णा

राजस्थान: 1. संजू सैमसन (कप्तान) 2. यशस्वी जयसवाल 3. जोस बटलर 4. शिवम दुबे 5. डेविड मिलर 6. रियान परा 7. राहुल तेवतिया 8. क्रिस मौरिस 9. जयदेव उनाडकट 10. चेतन सकारिया 11. मुस्तिफजुर रहमान

