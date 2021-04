CSK vs RCB: आरसीबी के खिलाफ मैच में रविंद्रे जडेजा (Ravindra Jadeja) ने तूफानी पारी खेली और 28 गेंद पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे. जडेजा ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के जमाए. जडेजा की पारी में सबसे खास बात ये रही कि आखिरी ओवर में 37 रन ठोक डाले जिसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल रहा. हर्षल पटेल के ओवर में जडेजा ने विस्फोटक अंदाज दिखाया और मैदान के हर कोने में शॉट मारकर जबरदस्त बल्लेबाजी की. आखिरी ओवर में 37 रन बने जिसके दम पर सीएसके ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए जडेजा ने वैसे आखिरी ओवर में बल्ले से 36 रन बनाए और एक गेंद नो बॉल रहा था. जडेजा आईपीएल के इतिहास में उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होने एक ओवर में 36 रन बल्ले से बनाए हैं. क्रिस गेल और युवराज सिंह पहले ही ऐसा कारनामा आईपीएल में कर दिखाया है.

CSK vs RCB: जडेजा ने एक ओवर में जड़े पांच छक्के, तो सोशल मीडिया पर झूम उठे फैंस, Video

Most expensive 20th overs in IPL: 37 - Harshal vs CSK, 2021 (Jadeja) 30 - Jordan vs DC, 2020 (Stoinis) 30 - Ngidi vs RR, 2020 (Archer) 30 - Dinda vs MI, 2017 (H Pandya) #IPL2021 #RCBvsCSK

हर्षल पटेल (Harshal Patel) के द्वारा आखिरी ओवर में दिया गया 37 रन किसी भी गेंदबाज द्वारा आईपीएल के आखिरी ओवर में दिया गया सबसे ज्यादा रन है. इससे पहले क्रिस जॉर्डन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2020 आईपीएल में आखिरी ओवर में 30 रन खर्च करा दिए थे. उस दौरान स्टोइनिस स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

धमाकेदार बल्लेबाजी करने के बाद जडेजा ने गेंदबाजी से भी धमाल करते हुए मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज को आउट कर आरसीबी की कमर तोड़ दी. इतना ही नहीं जडेजा ने शानदार फील्डिंग से आरसीबी के एक बल्लेबाज को भी रन आउट करके सीएसके को जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया. जडेजा ने सुंदर, मैक्सवेल और एबी जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को आउट कर आरसीबी की टीम के लिए हार निश्चित कर दी. सही मायने में आजका पूरा दिन जडेजा के नाम रहा.

