IPL 2021 में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत मिली. टूर्नामेंट में पंजाब की यह दूसरी जीत है. इस जीत में केएल राहुल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और क्रिस गेल के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई. केएल राहुल (KL Rahul) को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मुंबई के खिलाफ राहुल ने शानदार कप्तानी भी की और 52 गेंद पर 60 रन बनाने में सफल रहे. मुश्किल भरी पिच पर राहुल ने कमाल की पारी खेलकर पंजाब किंग्स को दूसरी जीत दिलाई. मैच के बाद टीम की ऑनर प्रीति जिंटा (preity zinta) काफी खुश नजर आईं हैं.

पाकिस्तानी गेंदबाज ने इंग्लैंड में फेंकी रहस्यमयी गेंद, बोल्ड होकर पिच देखने लगा विदेशी बल्लेबाज..देखें Video

पंजाब की जीत पर प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी दिल की बात लिखी, उन्होंने पंजाब किंग्स की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आखिरकार क्वारंटीन में मुझे कुछ तो सेलिब्रेट करने को मिल ही गया. एक हफ्ते के लिए बिना किसी खिड़की के एक दरवाजे में बंद रहना काफी मुश्किल भरा होता है.आज की रात को दिलचस्प करने के लिए पंजाब किंग्स को धन्यवाद. आने वाले मैचों के लिए आपको शुभकामनाएं, आज की यह जीत टीम वर्क का नतीजा है. इन लड़को द्वारा कमाल का परफॉर्मेंस देखना विश्वसनीय रहा.'

बता दें कि इस समय प्रीति जिंटा (preity zinta) क्वारंटीन में रह रही है. पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी और मुंबई को केवल 120 रन पर रोक दिया था. बाद में केएल राहुल ने 60 और क्रिस गेल ने 35 गेंद पर 43 रन की पारी खेलकर पंजाब को शानदार जीत दिला दी.

आशीष नेहरा ने इस भारतीय सीमर को कुछ मामलों में जसप्रीत बुमराह से भी बेहतर करार दिया

Promoted

अब तक पंजाब ने 5 में से 2 मैच जीते हैं. इस समय प्वाइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स पांचवें नंबर पर मौजूद हैं. पंजाब किंग्स का अब अगला मुकाबला 26 अप्रैल को केकेआर के साथ होना है.

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS