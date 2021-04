आईपीएल (IPL) में खेल रहे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर (New Zealand Cricketer) जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (ICC World Test Championship Final) के लिये भारतीय क्रिकेटरों के साथ इंग्लैंड जा सकते हैं क्योंकि कड़े पृथकवास नियमों के कारण उनका स्वदेश लौटकर जाना संभव नहीं है. केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, काइल जैमीसन और मिशेल सेंटनेर न्यूजीलैंड के उन दस खिलाड़ियों में से हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं. न्यूजीलैंड ने दो जून से इंग्लैंड में होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिये टीम का ऐलान किया.

भारत के खिलाफ 18 जून को साउथम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिये 15 सदस्यीय टीम चुनी जायेगी. न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ियों के संघ के मुख्य कार्यकारी हीथ मिल्स ने कहा ,‘‘ वे घर नहीं लौट सकते क्योंकि दो सप्ताह के पृथकवास में रहना होगा. वे राउंड राबिन दौर तक भारत में ही हैं. उसके बाद अंतिम दौर तक भी रह सकते हैं.

उन्होंने स्टफ डॉट कॉम डॉट न्यूजीलैंड से कहा ,‘‘ बहुत उड़ानें भी नहीं है तो वापिस लौटना संभव नहीं होगा. हम न्यूजीलैंड क्रिकेट से बात कर रहे हैं जो बीसीसीआई (BCCI) और आईसीसी (ICC) के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि आईपीएल खेल रहे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर भारत से उड़ानें रद्द होने के कारण चिंतित हैं लेकिन किसी ने घर लौटने का संकेत नहीं दिया है.

उड़ानें 11 अप्रैल को रद्द की गई जो बुधवार की रात से फिर शुरू हो जाएंगी. मिल्स ने कहा कि खिलाड़ी आईपीएल बायो बबल में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा ,‘‘ एक होटल में चार टीमें हैं और होटल लॉकडाउन है. एक शहर से दूसरे शहर में जाते समय वे जोखिम में हैं लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो रहा है. वे पूरी तरह सुरक्षित बबल में हैं.

