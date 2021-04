IPL 2021: आरसीबी (RCB) के खिलाफ रविवार 25 अप्रैल को हुए मैच में सीएसके (CSK) ने कमाल का परफॉर्मेंस कर 69 रनों से शानदार जीत हासिल की. इस जीत में सीएसके के रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने बैट और बल्ले से धमाल मचाया और मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. एक तरफ जहां जडेजा ने 28 गेंद पर नाबाद 62 रन की पारी खेली जिसमें एक ओवर में 5 छक्के जमाने का कारनामा भी दर्ज था तो वहीं गेंदबाजी से 3 विकेट निकालकर सीएसके को शानदार जीत दिलाई थी. इस जीत में जडेजा भले ही मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए लेकिन चेन्नई के कप्तान धोनी (Dhoni) ने अपने अंदाज से एक बार फिर फैन्स का दिल जीत लिया. हर बार की तरह इस मैच में भी धोनी ने विकेट के पीछे रहकर गेंदबाजो को सलाह दी जिसने जडेजा और इमरान ताहिर को विकेट चटकाने में अहम भूमिका निभाई.

हर बार की तरह एमएस धोनी (MS Dhoni) ने विकेट के पीछे रहकर बारीकी से विरोधी बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ा और गेंदबाजो को टिप्स देखकर विकेट दिलवाया. चाहे मैक्सवेल का विकेट हो या फिर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) का विकेट, इन खिलाड़ियों के आउट होने में धोनी (Dhoni) का हाथ रहा. धोनी ने विकेट के पीछे रहकर कई टिप्स गेंदबाजों को दिए जो स्टंप माइक पर कैद हो गए.

Dhoni was instructing Jadeja in Hindi as batsman at the crease were Maxi, ABD who doesn't understands it but when Harshal comes to the crease, he tells 'I don't tell anything in Hindi now' .@msdhoni • #Whistlepodu • #CSK pic.twitter.com/aFi7BvuNEL — CSK LOYAL FC™ - Mask P????du ! (@CSK_Zealots) April 26, 2021

धोनी का गेंदबाजों को अलग अंदाज में सलाह देना एक बार फिर फैन्स को खुश कर गया है. यही नहीं जब हर्षल पटेल (Harshal Patel) डीविलियर्स (AB de Villiers) के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए तो धोनी ने जडेजा को कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर फैन्स लोटपोट हो गए.

हुआ ये कि जब एबी बोल्ड होकर पवेलियन लौटे तो हर्षल बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद धोनी ने जडेजा को मजाकिया अंदाज में कहा- 'अब हिन्दी में नहीं बोल सकता हूं, इसे हिन्दी आती है.'

(यहां देखें Video में 30 सेकंड के बाद)

He thought for a while and said ab Hindi mein nahi bol sakta Hun https://t.co/Y0f4cKfU1l — Rishu (@forever_rishu) April 26, 2021

दरअसल विदेशी बल्लेबाज पर क्रीज पर थे तो धोनी हिन्दी में गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे. लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी हर्षल बल्लेबाजी करने आए तो धोनी ने मजाकिया में जडेजा को ऐसी बातें की, धोनी जब ये बातें कर रहे थे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी नजर आ रही थी.