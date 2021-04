IPL 2021: आरसीबी (RCB) के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) नए यॉर्कर किंग बन गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में सिराज ने अपनी यॉर्कर गेंद के जरिए ही टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली के विस्फोटक ऋषभ पंत और हेटमायर 'सिराज' की यॉर्कर गेंदबाजी का विकल्प नहीं ढूंढ पाए और आखिर में 1 रन से मैच को गंवा दिया. आखिरी ओवर में दिल्ली को 14 रन की दरकार थी, लेकिन सिराज ने सटीक यॉर्कर फेंककर बल्लेबाज को बड़े शॉट मारने से रोक दिया. इस आईपीएल में मोहम्म्द सिराज अपनी गेंदबाजी के दौरान यॉर्कर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जिसने विरोधी बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन नहीं बनाने दिया है.

श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर ने की मैच फिक्स करने की कोशिश, ICC ने 6 साल के लिए कर दिया बैन

I was single minded in executing the Yorkers to Rishabh Pant and Shimron Hetmyer and I thought if they hit a good shot, so be it. Obviously my confidence is high after playing Test Cricket. - Mohammad Siraj — CricketMAN2 (@man4_cricket) April 27, 2021

बता दें कि सिराज ने आईपीएल के इस सीजन के पहले ही बता दिया था कि वो इस सीजन में खासकर यॉर्कर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं. उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थी. सिराज ने अबतक 6 मैच खेलकर 6 विकेट चटका लिए हैं. इस सीजन में अबत सिरीज ने 138 गेंद फेंकी है. इस आईपीएल में सिराज पहले ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्होंने 50 डॉट गेंदें फेंकी है.

IPL 2021: दिल्ली को मिली 1 रन से हार, इमोशनल हो गए पंत, फिर कोहली ने ऐसा कर जीत लिया दिल..देखें Video

The Improvement in Siraj Bowling

The Yorkers #RCBvsDC pic.twitter.com/EG9TgupWUl — Priyanshu Singh (@Priyanshu1877) April 27, 2021

सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज की लिस्ट में सिराज

Mohammed Siraj has been the most improved bowler in the last year or so. They guy has been bowling absolute fires up front and nailing the Yorkers at the death overs. Unreal improvement from how he was bowling for RCB during his initial years. — Heisenberg (@internetumpire) April 27, 2021

आईपीएल 2021 (IPL 2021) में सिराज अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनकी गेंदबाजी में बिजली सी तेजी दिखाई दे रही है. चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में सिराज ने इस सीजन की सबसे तेज गेंद डालकर कमाल कर दिखाया है. सीएसके के खिलाफ हुए मैच में सिराज ने पॉवर प्ले के दौरान 147.67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गेंद डालने का रिकॉर्ड बनाया. सिराज ने सीएसके ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को वह गेंद फेंकी थी.

Promoted

Avesh Khan is impressing with every game. Harshal Patel has picked 17 wickets in 6 games. Has been amazing. Rise of Siraj as a bowler has been phenomenal. Swings the new ball & bowls consistent yorkers at death that too at good pace. — Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) April 27, 2021

वर्तमान में सबसे तेज गेंद आईपीएल में फेंकने का रिकॉर्ड कागिसो रबाडा के नाम है. रबाडा ने 148.73 की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी है. क्रिस जॉर्डन ने 148.47 km/h की रफ्तार के साथ गेंद आईपीएल में फेंकी है. हैदराबाद के मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अपनी गेंदबाजी में नए आयाम को छुआ है.