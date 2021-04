ऑस्ट्रेलयाई और केकेआर के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) ने कोरोनावायरस (Covid-19) से बुरी तरह जूझ रहे भारत की मदद के लिए पीएम केयर फंड में पचास हजार डॉलर (लगभग 40 लाख रुपये) दान में दिए, तो देखते ही देखते यह सीमर सोशल मीडिया पर छा गया. पैट कमिंस के इस फैसले को फैंस ने हाथों-हाथ लेते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की, तो साथ ही इन फैंस ने कमिंस के बहाने भारतीय सुपर सितारों को भ अपने-अपने अंदाज में नसीहत दी. जैस ही रकम दान दिए जाने की खबर पैट कमिंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की, ठीक वैसे ही देखते ही देखते उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो गया.चलिए देखिए कि प्रशंसकों कमिंस को क्या-क्या कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भारतीयों ने कमिंस को पलकों पर बैठा लिया है.

Thanks Pat Trending In India At No. One, Thankyou Patty pic.twitter.com/hyReEZSRqm — Narendra Modi fan (@narendramodi177) April 26, 2021

भारतीयों का प्यार कमिंस पर उमड़ा है

यह फैन लिख रहा है कि इस बाबत प्रेरणा बनने का काम एक विदेशी खिलाड़ी ने किया

Thanks Pat #Cummins

A player donates $ 50,000 (aprx 37.4 lakh) to the PMcares covid Relief Fund during the diversionary debate on whether to skip the IPL on one side.

It took a foreign player to inspire such a thing !. pic.twitter.com/fWX2RZ7lEL pic.twitter.com/pzwSqvdfVc — govind singh (@govinds32030333) April 26, 2021

कमिंस के बयान के साथ उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं फैंस

Thanks Pat Cummins for donating in PM CARES

and burning these a$$es pic.twitter.com/xhRHoUKCXE — Johnny???? (@pal_bhar_keliye) April 26, 2021

सोशल मीडिया पर प्रशंसा का सिलसिला जारी है

Such a kind gesture.

You truely are a hero man.

Thanks Pat . #PatCummins pic.twitter.com/xMWEIGlWhM — Kriti Sharma (@Kriti_Sharma01) April 26, 2021

फैंस भारतीय क्रिकेटरों से अपील कर रहे हैं

Indian cricketers & celebrities should come forward to donate ! But celebs are shamelessly leaving the country in this situation !

Thanks Pat for your Great gesture !

Huge Respect ! — TANYA RCB (@TanyaSi54133727) April 26, 2021

