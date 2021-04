CSK vs RCB: रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने आरसीबी (RCB) के खिलाफ कमाल का परफॉर्मेंस किया और टीम को जीत दिला दी. जडेजा ने पहले तो बल्लेबाजी से कमाल किया और 28 गेंद पर 62 रन की नाबाद पारी खेली और फिर बाद में गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट भी लिए. जडेजा ने आखिरी ओवर में 37 रन बनाकर मैच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया. जडेजा के परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई हैरान रह गया. सीएसके के कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) की वाइफ साक्षी (Sakshi Singh Dhoni) ने भी जडेजा की बल्लेबाजी को देखकर रिएक्ट किया है. साक्षी ने सोशल मीडिया पर इंस्टास्टोरी के जरिए जडेजा की तारीफ की है. जडेजा की तूफानी पारी को देखकर साक्षी ने भी अपना रिएक्शन दिया. साक्षी ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'beast mod' यानी साक्षी ने जडेजा को जंगली अवतार करार दिया है.

सोशल मीडिया पर जडेजा की पारी की तारीफ हो रही है. माइकल वॉन ने एक बार फिर ट्वीट कर जडेजा को भारतीय क्रिकेट के ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रखने की बात कर दी है. बता दे ंकि जडेजा को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑप द मैच के खिताब से नवाजा गया है. जडेजा की पारी को देखकर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी खुश हैं.

कोहली ने मैच के बाद का कि जडेजा का ऐसा परफॉर्म करना ना सिर्फ सीएसके लिए अच्छा है बल्कि भारतीय टीम के लिए अच्छा है. जडेजा के रहने से टीम को विकल्प मिल जाते हैं जो अहम मैचो में काफी कारगार रहता है.

जडेजा ने आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने को लेकर कहा कि, मैं आखिरी ओवर में जोरदार हिट करना चाह रहा था, 'माही भाई ने मुझसे कहा कि वह (हर्षल) ऑफ स्टंप के बाहर कहीं गेंदबाजी करेगा और मैं इसके लिए तैयार था. सौभाग्य से गेंद मेरे बल्ले पर आ रही थी जिसके कारण टीम का स्कोर 191 तक पहुंचा.'

