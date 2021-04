CSK vs RCB, 19th Match: रविंद्र जडेजा (Ravindra jadeja) के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर सीएसके ने आरसीबी को 69 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की. जडेजा ने मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कमाल किया. पहले जडेजा ने 28 गेंद पर नाबाद 62 रन की तूफानी पारी खेली इसके बाद 3 विकेट लेकर सीएसके की टीम के लिए जीत निश्चित कर दी. आरसीबी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी. सीएसके की ओर से इमरान ताहिर ने 2 विकेट लिए. इसके अलावा सैम कुरेन और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट लेकर चेन्नई को जीत दिला दी. आरसीबी के दो बल्लेबाज रन आउट भी हुए. मैच में जडेजा की फिरकी ने कमाल किया और मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज को आउट कर आरीसीबी की कमर तोड़ दी. जडेजा ने एक रन आउट भी किया. स्कोरकार्ड

आरसीबी की ओर से देवदत्त ने 15 गेंद पर 34 रन की पारी खेली, इसके अलावा मैक्सवेल ने 15 गेंद पर 22 रनों की पारी खेली लेकिन जडेजा की फिरकी के सामने कुछ नहीं कर पाए. जडेजा ने मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को बोल्ड कर कमाल की गेंदबाजी की. पूरे मैच में जडेजा छाए रहे. बता दें कि जडेजा ने अपनी 62 रन की नाबाद पारी में 4 चौके और 5 छक्के जमाए जिसके कारण टीम चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए थे. इस जीत के साथ ही सीएसके अब प्वाइंट्स टेबल में नंबर वन पर पहुंच गई है.

इससे पहले सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.सीएसके द्वारा 192 रन का पीछा करने उतरी आरसीबी 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी. रविंद्रे जडेजा और इमरान ताहिर ने अपनी फिरकी के जाल में आरसीबी के बल्लेबाजों को फंसाकर एक के बाद एक विकेट लेकर कमाल कर दिया. जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं तो वहीं ताहिर के खाते में भी 2 विकेट लिए.

जडेजा ने मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को किया आउट

विस्फोटक मैक्सवेल को जडेजा ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई. मैक्सवेल सिर्फ 22 रन ही बना सके. मैक्सवेल के आउट होने के बाद क्रिस्टियन भी जडेजा की शानदार फील्डिंग का शिकार बने. जडेजा के डायरेक्ट थ्रो से क्रिस्टियन रन आउट हुए और आरसीबी को 5वां झटका लगा. वहीं डिविलियर्स भी जडेजा के फिरकी को संभाल नहीं पाए और बोल्ड होकर पवेलियन लौटे. जडेजा ने गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए 3 विकेट अपने नाम किए.डिविलियर्स केवल 4 रन ही बना सके.

इसस पहले सुंदर के रूप में आरसीबी को तीसरा झटका लगा था. वाशिंगटन सुंदर केवल 7 रन ही बना सके. बता दें कि आरसीबी ने शुरू में तेजी से रन बनाना शुरू किय था लेकिन कप्तान कोहली केवल 5 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि पडिक्कल ने तेजी से रन बनाते हुए 15 गेंद पर 34 रन की पारी खेली. अपनी पारी में देवदत्त ने 4 चौके और 2 छक्के जमाए. 54 रन पर आरसीबी को दूसरा झटका लगा था.

आरसीबी की पारी के चौथे ओवर में सैम कुरेन ने कोहली को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया. कोहली केवल 5 रन ही बना सके. आरसीबी को पहला झटका 44 रन के स्कोर पर लगा है. कोहली के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं. हालांकि देवदत्त ने जवाबी हमला करते हुए तेजी से रन बनाए और टीम के स्कोर को 54 रन तक ले गए. लेकिन इसी स्कोर पर शार्दुल ने पडिक्कल को रैना के हाथों कैच कराकर आरसीबी को दूसरा झटका दिया.

सुरेश रैना ने आईपील में पूरे किए 200 छक्के

आरसीबी के खिलाफ पहले खेलते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए. जडेजा ने कमाल कर दिया और आखिरी ओवर में 37 रन ठोक डाले, हर्षल पटेल ने अपने आखिरी ओवर में 37 रन दिए जो आईपीएल इतिहास में किसी भी गेंदबाज के द्वारा एक ओवर में दिया गया सबसे ज्यादा रन है. जडेजा ने 28 गेंद पर 62 रन की तूफानी पारी खेली और टीम के स्कोर को 191 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई.

सीएसके की ओर से फाफ डु प्लेसी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और 50 रन बनाकर आउट हुए. डुप्लेसी ने गायकवाड़ के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी 9 ओवर में की.10वे ओवर में गायकवाड़ को चहल ने जेमिसन के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. गायकवाड़ ने 25 गेंद पर 33 रन की पारी खेली, सीएसके का पहला विकेट गिरने के बाद सुरेश रैना (Suresh Rains) ओपनर डुप्लेसी का साथ देने क्रीज पर आए हैं. रैना और डुप्लेसी ने तेजी से रन बनाने के सिलसिला को कायम रखा, वैसे, रैना 18 गेंद पर 24 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए. रैना के रूप में सीएसके को दूसरा झटका 111 रन पर लगा. रैना ने 24 रन की पारी खेली. इसके बाद जडेजा और रायडु ने तेजी से रन बनाए. रायडु 7 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए लेकिन जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को रन पर पहुंचाने में खास भूमिका निभाई. एम एस धोनी (MS Dhoin) 2 रन बनाकर नाबाद रहे.

आरसीबी की ओर से हर्षल पटेल ने 3 विकेट लिए. इसके अलावा एक विकेट युजवेंद्र चहल को मिला. जडेजा ने हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में लगातार 6 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके जमाकर धमाल मचा दिया. जडेजा ने 24 गेंद पर अपना अर्धशतक लगाकर कमाल कर दिया. जडेजा ने 28 गेंद पर 62 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 4 चौके जमाए. आखिरी ओवर में जडेजा ने 37 रन बनाए.

फाफ का आईपीएल में यह 18वां अर्धशतक है. बता दें कि सीएसके ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. सीएसके की टीम में मोईन अली शामिल नहीं हैं. फिट नहीं होने के कारण अली आजका मैच नहीं खेल रहे हैं. वहीं. नगिदी भी सीएसके प्लेइंग में नहीं हैं. ब्रावो और इमरान ताहिर को शामिल किया गया है. आरसीबी की बात करें तो नवदीप सैनी और डैनियल क्रिश्चियन को टीम में शामिल किया गया है. सीएसके की ओर से फाफ डु प्लेसी और गायकवाड़ ने पारी की शुरूआत की थी. दोनों ने मिलकर धमाकेदार आगाज किया. खासकर डुप्लेसी लगातार शॉट खेलकर रन बनाते दिखे थे.

डुप्लेसी और गायकवाड़ ने की पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी

दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी 9 ओवर में की.10वे ओवर में गायकवाड़ को चहल ने जेमिसन के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. गायकवाड़ ने 25 गेंद पर 33 रन की पारी खेली, सीएसके का पहला विकेट गिरने के बाद सुरेश रैना ओपनर डुप्लेसी का साथ देने क्रीज पर आए हैं. रैना और डुप्लेसी ने तेजी से रन बनाने के सिलसिला को कायम रखा, वैसे, रैना 18 गेंद पर 24 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए. रैना के रूप में सीएसके को दूसरा झटका 111 रन पर लगा था.

प्लेइंग इलेवन

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (डब्ल्यू), वाशिंगटन सुंदर, डेनियल क्रिस्टियन, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): रतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (कप्तान, रवींद्र जडेजा, सैम क्यूरन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर

आरसीबी के लिये काम आसान नहीं होगा. कोहली और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में रॉयल्स के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी थी और ये दोनों सीएसके के विविधतापूर्ण आक्रमण के सामने फिर से टीम को अच्छी शुरुआत देने का प्रयास करेंगे. आरसीबी ने इस सत्र में अच्छी शुरुआत की है और कोहली लंबी अवधि की लीग में निरंतरता बनाये रखने के महत्व को समझते हैं. दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अबतक 27 मैच हुए हैं जिसमें 17 मैच में सीएसके और 9 मैच में आरसीबी को जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था.

आखिरी साल खेले गए आईपीएल मुकाबले में एक मैच में सीएसके को जीत तो वहीं दूसरे मैच में आरसीबी की टीम को जीत मिली थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाड़ियों ने अभी तक शानदार परफॉर्मेंस किया है. आरसीबी के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मैक्सवल जबरदस्त फॉर्म में हैं, और यही कारण है कि आरसीबी को अबतक सभी मैच में जीत मिली है. हालांकि पडिकक्ल ने पिछले मैच में धुआंधार शतक जमाकर कमाल कर दिखाया था. दूसरी ओर रुतुराज गायकवाड़ का फॉर्म में आना सीएसके के लिए राहत की बात है. फाफ पहले से ही फॉर्म में हैं. सैम कुरेन, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर सीएसके के लिए कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं. वैसे रायडु का रन न बनाना यकीनन चिंता का विषय है.

