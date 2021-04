PBKS Vs KKR: केकेआर के खिलाफ पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) कुछ खास नहीं कर पाए और शिवम मावी (Shivam Mavi) की गेंद पर बिना रन बनाए विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के द्वारा लपके गए. केकेआर के खिलाफ गेल अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुए. यानि आजके मैच में क्रिस गेल गोल्डन डक का शिकार बने. आईपीएल के इतिहास में यह केवल दूसरी बार हुआ है जब गेल गोल्डन डक का शिकार हुए हैं. इस मैच से पहले गेल 2017 में केकेआर के खिलाफ ही गोल्डन डक का शिकार हुए थे. बता दें कि 2017 में जब केकेआऱ के खिलाफ मैच में गोल्डन डक का शिकार गल हुए तो वह मैच उनके आईपीएल करियर का 100वां मैच था.

इसके अलावा आपको बता दें कि टी-20 क्रिकेट में गेल 29वीं बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं. गेल टी-20 में सबसे ज्यादा बार 'डक' पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इन अनचाहे रिकॉर्ड को गेल ने ड्वेन सैमी को पछाड़ कर पूरा किया है. सैमी ने अपने टी-20 करियर में 28 बार बिना रन बनाए पवेलियन लौटे हैं. शाहिद अफरीदी और उमर अकमल 27 बार टी-20 क्रिकेट में '0' पर आउट हुए हैं. इसके अलावा बात करें टी-20 इंटरनेशन में तो गेल 4 बार डक पर आउट हुए हैं.

आईपीएल में शिवम मावी के अलावा उमेश यादव ऐसे दूसरे गेंदबाज हैं जिसके खिलाफ क्रि गेल गोल्डन डक पर आउट हुए हैं. मावी ने अपनी ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर गेल को चकमा दिया और उन्हें आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. हालांकि गेल ने डीआरए जरूर लिया लेकिन टीवी कैमरे में साफ पता चला कि गेंद उनसे बल्ले से लगकर विकेटकीपर कार्तिक के पास गई है.

आईपीएल 2021 के 21वें मैच में केकेआऱ ने पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. केएल राहुल इस मैच में कोई खास नहीं कर पाए और केवल 19 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने.

