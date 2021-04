जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में रविवार के मुकाबले के बाद अगर किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वह रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) हैं. खेली आतिशी पारी के बाद उनकी टीआरपी एकदम से ही बहुत हाई हो गयी है. रवींद्र जडेजा ने आरसीबी के खिलाफ रविार को आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलरउंड प्रदर्शनों में से एक किया. न केवल उन्होंने बल्ले, बल्कि गेंद और फील्डिंग में भी दम दिखाया. और इस प्रदर्शन से चेन्नई सितारा खिलाड़ियों की नाकामी के बावूजद 69 रन से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा. रवींद्र जडेजा ने सिर्फ 28 गेंदों पर नाबाद 62 रन की पारी खेली थी, जबकि बॉलिंग में उन्होंने 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. अब कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने अपने इस सितारा खिलाड़ी की जमकर प्रशंसा की है.

You are absolutely amazing today, you were in full form @imjadeja It feels great to be at the top of the table, way to go boys #yellove #CSKvRCB #IPL2021 pic.twitter.com/9wLpt55chB

धोनी ने मैच के बाद जड्डू एक ऐसा खिलाड़ी है, जो अपने बूते मैच का परिणाम बदल सकता है. पिछले कुछ सालों में हमने उसकी बैटिंग में काफी बदलाव देखा है और उन्हें पिच पर अतिरिक्त समय और गेंदें देना महत्वपूर्ण है. एमएस ने यह भी कहा कि जडेजा की आतिशी पारी ने उनके गेंदबाजों को एक अच्छा आधार दिया. चेन्नई कप्तान बोले कि यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था, लेकिन मेरा मानना था कि यहां स्पिनरों के लिए मदद थी और जडेजा के बनाए कुछ अतिरिक्त रनों से हमें मदद मिली.

टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनते हुए गायकवाड़ और डू प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़कर चेन्नई को ठोस शुरुआत दी थी. जब गायकवाड़ आउट हुए, तो रैना ने 24 रन बनाकर मदद की, लेकिन फिर चेन्नई ने कुछ विकेट जल्दी गंवाए, तो तस्वीर बदलती दिखी, लेकिन जडेजा ने चंद ही ओवरों में पूरी तस्वीर ही बदल दी. और यह जडेजा के ही तेवर रहे कि चेन्नई 15 ओवरों में 3 विकेट पर 117 रन से 4 पर 191 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.

