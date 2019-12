India vs West Indies 3rd T20I Live Score: भारत का पहला विकेट गिरा, 34 गेंदों पर 71 रन बनाकर लौटे

LIVE SCORE BOARD

इससे पहले विंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया है. और भारतीय इलेवन में दो बदलाव किए गए हैं. रवींद्र जडेजा की जगह मोहम्मद शमी, जबकि चहल की जगह कुलदीप यादव को इलेवन में जगह दी गई है. वहीं, विंडीज ने अपने पिछले मैच की इलेवन को बरकरार रखा है. करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी इस मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. पिछले दोनों ही मुकाबलों में बहुत ही शानदार क्रिकेट हुई है, जिसने सीरीज में बहुत ही ज्यादा रोमांच पैदा कर दिया है. चलिए दोनों देशों की इलेवन के बारे में जान लीजिए:

वेस्टइंडीज : केरन पोलार्ड (कप्तान), लेंडल सिमंस, एविन लुईस, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, निकोल पूरन (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, केरी पेरी, हेडन वॉल्श, शेल्डन कॉट्रेल और केसरिक विलियम्स

