IND vs SA 3rd Test: मौसम की मार से पहले रोहित, रहाणे और भारतीय बॉलरों का जलवा

रांची:

That will be early Stumps on Day 2 after bad light stops play. SA 9/2 at close and trail by 488 runs #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/NqoXE9mWI1 — BCCI (@BCCI) October 20, 2019

इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 497 रन पर घोषित की. भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में रोहित शर्मा के 212 और अजिंक्य रहाणे के 115 रनों के अलावा रवींद्र जडेजा के 51 रनों का भी योगदान रहा, तो वहीं निचले क्रम में उमेश यादव ने पांच छ्क्कों से 31 रन बनाकर दिखाया कि वह बल्ले से भी हाथ भांज सकते हैं. यह एक सामूहिक प्रयास रहा कि भारत अपनी पहली पारी में मेहमान टीम पर दबाव लादने लायक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा. दक्षिण अफ्रीका ने जॉर्ज लिंडे ने पिच से मिल रही अच्छी-खासी मदद को भुनाते हुए सबसे ज्यादा चार विकेट लिए, तो कैगिसा रबाडा के हिस्से में तीन विकेट आए.

Innings Break!



That's it from the India innings as the Captain calls for a declaration.#TeamIndia 497/9d pic.twitter.com/Zva8hFaQaM — BCCI (@BCCI) October 20, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 4-1 (एल्गर, 0.2), 8-2 (डि कॉक, 1.6)

भारत की पारी: पहला सेशन

रहाणे का 11वां शतक

रांची टेस्ट के पहले दिन का आकर्षण का केंद्र अगर रोहित शर्मा की शतकीय पारी रही, तो दूसरे दिन का पहला सेशन अजिंक्य रहाणे के नाम रहा. रहाणे पहले दिन 83 पर थे और सभी को रहाणे के शतक का इंतजार था, लेकिन इससे पहले रोहित और रहाणे ने दिन के खेल के छठे ओवर में ही पहले चौथे विकेट के लिए दो सौ रन की साझेदारी पूरी की. और इसके चंद ओवरों बाद वह लम्हा आ ही गया, जब रहाणे ने नॉर्जे की गेंद पर एक रन लेकर करियर का 11वां शतक पूरा किया. इस दौरान रोहित शर्मा ने अपना पूरा ध्यान जमीनी शॉटों पर ही रखा.

रोहित ने 68वें ओवर में लुंगी एंगिडी को तीन बार सीमापार भेजा. और वह भी अपने स्कोर को आगे बढ़ाते रहे. पारी के 73वें ओवर में रहाणे को जीवनदान मिला, जब क्लासेन के हाथों वह पिएट की गेंद पर स्टंप आउट होने से बच गए, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद जॉर्ज लिंडे की उठती हुई गेंद को कट करने की कोशिश में रहाणे विकेट के पीछे लपके गए. कुछ देर बार लंच हो गया. लंच के समय भारत का स्कोर 85 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन था. इस समय रोहित 199 और जडेजा 15 पर थे.

दूसरा सेशन: रोहित का दोहरा शतक और जडेजा का पचासा

दूसरे सेशन शुरू होने का करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे. वजह थी रोहित शर्मा, जो लंच के समय 199 पर नाबाद थे. थोड़ी धड़कनें जरूर बढ़ीं, लेकिन लंच के बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर लुंगी एंगिडी को मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़कर रोहित ने बहुत ही शाही अंदाज में करियर का दोहरा शतक पूरा किया. यहां से एक मध्यम लय के साथ साहा और जडेजा स्कोर को आगे बढ़ाते रहे.

कुछ देर बादा साहा आउट हुए, जडेजा ने थोड़े हाथ खोलने शुरू किए, लेकिन अर्द्धशतक पूरा करने के बाद वह जॉर्ज लिंडे का शिकार बन गए. पिच से बहुत घुमाव भी लिंडे को मिल रहा था. और उछाल भी लेकिन इसका अगले बल्लेबाज उमेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ा. पांचों छक्के लिंडे के ही ओवर में जड़े उमेश ने. बहरहाल विकेट गिरते रहे और विराट का इरादा साफ था कि चायकाल पर पारी घोषित करनी ही करनी है. अंपायरों ने चाय का थोड़ा समय बढ़ाया जरूर, पर अफ्रीकी भारतीय पारी नहीं समेट सके. और विराट ने 9 विकेट पर 497 रनों पर पारी घोषित कर दी. इसी के साथ ही अंपायरों ने चाय का भी ऐलान कर दिया.

It has been an absolutely brilliant morning for #TeamIndia as Rohit Sharma and Ajinkya Rahane dominated the proceedings in the 1st session.



Rohit Sharma one short of scoring a double ton. #TeamIndia 357/4 (Ajinkya 115, Rohit 199*)



Updates - https://t.co/aHgpd1BT6z #INDvSA pic.twitter.com/fl6yNm7oaL — BCCI (@BCCI) October 20, 2019

आखिरी टेस्ट के लिए जहां भारत ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह झारखंड के लेफ्टआर्म स्पिनर शहबाज नदीम को मौका दिया है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इलेवन में पांच बदलाव किए हैं रांची की इलेवन में दक्षिण अफ्रीका ने विकेटकीपर हमजा क्लासेन, लिंडे एंगिडी और पिएट को शामिल किया. चोटिल मार्करैम के अलावा फिलांडर डि ब्रून, मुथुसामी और महाराज को भी इलेवन में शामिल नहीं किया गया. महाराज भी चोटिल हो गए. चलिए दोनों देशों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:--

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शहबाज नदीम, उमेश यादव और मोहम्मद शमी

VIDEO: दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.

दक्षिण अफ्रीका: फैफ डु प्लेसिस (कप्तान), डीन एल्गर, क्विंटन डि कॉक, जुबैर हमजा, टेंबा बैवुमा, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), जॉर्ज लिंडे, डेन पिएट, कैगिसो रबाडा, एनरिच रॉर्जे और लुंगी एंगिडी