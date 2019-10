IND vs SA 3rd Test: बारिश ने समय से पहले खत्म किया पहले दिन का खेल, भारत 3 पर 224, लेकिन...

रांची:

Bad Light forces early call of play. #TeamIndia 224/3 with Rohit on 117* & Rahane on 83*. Join us for Day 2 tomorrow #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/HacyRwPl2m — BCCI (@BCCI) October 19, 2019

पहला सेशन: रबाडा की बेहतरीन गेंदबाजी

नहीं टिक सके इस बार मयंक अग्रवाल

रांची की इस दरार से भरी पिच पर घास नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके गेंद अच्छी ऊंचाई तक उठ रही थी और सीम भी हो रही थी. थोड़ा स्विंग भी मिल रहा था. अगर ऐसा था, तो इसका पूरा कैगिसो रबाडा को देना होगा. दिल से प्रयास करते दिखाई पड़े रबाडा. बेहतरीन कोशिश और पूरे दिल से गेंदबाजी. परेशान उन्होंने शुरू से ही रोहित को भी किया, तो मयंक को भी. और इसका पूरा इनाम उन्होंने पारी के पांचवें ओवर में ही मिल गया. पांचवें ओवर की आखिरी गेंद को मयंक ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन बाहर जाती इस गेंद ने पिछले टेस्ट के दोहरे शतकवीर को छका ही दिया! गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे को चूमा और तीसरी स्लिप में एल्गर के हाथों में जा समायी.

Big day for Shahbaz Nadeem as he is all set to make his Test debut ???????????????? #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3hfYTaVyDL — BCCI (@BCCI) October 19, 2019

पुजारा का नहीं खुला खाता

अंदर आती गेंदों ने इस सीरीज में पुजारा को काफी छकाया है! कई मौकों पर गेंद बैड और पैड के बीच से निकली, तो कई मौकों पर इन गेंदों ने उनके पैडों पर रगड़ के निशान बनाए हैं. जैसा बताया गेंद टप्पा खाकर अच्छी-खासी ऊंचाई तक उठ रही थी. मयंक के आउट होने के थोड़ी ही देर बाद रबाडा की गेंद को कनेक्ट करने पर चूक गए चेतेश्वर पुजारा. और गेंद लगी दाएं पैड पर. अंपायर ने उंगली नहीं उठायी, तो फैफ डु प्लेसिस ने रिव्यू लेने में देर नहीं लगाई. साफ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए पुजारा. डिफेंस शॉट खेलते समय उनके बल्ले और बैड के बीच ज्यादातर मौकों पर गैप दिखाई पड़ता है. इस बार भी इस गैप में फंस गए पुजारा. खाता खुलना भी नसीब नहीं हुआ.

जमकर आउट हो गए कोहली

एनरिच नॉर्जे के लिए यह विकेट हमेशा के लिए यादगार रहेगा! रबाडा ने बाकी गेंदबाजों के भीतर भी उमंग भर दी. और यह उमंग नॉर्जे के फेंके 16वें ओवर में भी दिखाई पड़ी. तब तक विराट कोहली सेट हो चुके थे, पिच को भांप चुके थे. अंदर आती गेंद पर कोहली ने बाहर निकले आधे पैर के साथ प्लिक करने की कोशिश की, तो गुंजाइश ही नहीं थी कि वह आउट नहीं हैं. हालांकि, गेंद लेग स्टंप के मामूली हिस्से को छू रही थी. रिव्यू लेने से भी कोहली का भला नहीं हुआ और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया. सिर्फ 12 रन बना सके विराट. लंच के समय 3 विकेट खोकर 71 रन बनाए थे. ओपनर रोहित शर्मा 38 और अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर पिच पर नाबाद थे.

दूसरा सेशन

रोहित के इर्द-गिर्द सिमट गया आकर्षण

दूसरा सेशन पूरी तरह से रोहित ने अपने कब्जे में कर लिया, जबकि अजिंक्य रहाणे ने उनके सहायक की भूमिका निभाई. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने पहले अपने-अपने अर्द्धशतक पूरे किए. रोहित पचासा पूरा करने के बाद कुछ देर खामोश रहे, लेकिन साठ के पार पहुंचने के बाद उस रोहित के दर्शन होना शुरू हो गए, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. बेहतरीन गगनचुंबी छक्के रोहित के बल्ले से निकले. और जब चाय हुई, तब तक रोहित छक्का जड़कर अपना छठा शतक पूरा कर चुके थे. चाय के समय भारत का स्कोर 52 ओवरों में 3 विकेट पर 205 रन था. रोहित 108 और रहाणे 74 पर थे.



A brilliant century for @ImRo45 as #TeamIndia head for Tea on Day 1 of the 3rd Test with 205/3 on the board.



How many runs will Rohit and Rahane add to the tally in the final session?



Updates - https://t.co/aHgpd1BT6z #INDvSA pic.twitter.com/4pmB70ZT8s — BCCI (@BCCI) October 19, 2019

विकेट पतन: 12-1 (मयंक, 4.6), 16-2 (पुजारा, 8.3), 39-3 (विराट, 15.3)

इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम टॉस के मामले में लगातार तीसरी बार दुर्भाग्यशाली रही. और कुल मिलाकर लगातार दसवीं बार उसे टॉस में हार का मुंह देखना पड़ा. बहरहाल आखिरी टेस्ट के लिए जहां भारत ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह झारखंड के लेफ्टआर्म स्पिनर शहबाज नदीम को मौका दिया, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इलेवन में पांच बदलाव किए. रांची की इलेवन में दक्षिण अफ्रीका ने विकेटकीपर हमजा क्लासेन, लिंडे एंगिडी और पिएट को शामिल किया. चोटिल मार्करैम के अलावा फिलांडर डि ब्रून, मुथुसामी और महाराज को भी इलेवन में शामिल नहीं किया गया. महाराज भी चोटिल हो गए.

चलिए दोनों देशों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:--

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शहबाज नदीम, उमेश यादव और मोहम्मद शमी

VIDEO: दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.

दक्षिण अफ्रीका: फैफ डु प्लेसिस (कप्तान), डीन एल्गर, क्विंटन डि कॉक, जुबैर हमजा, टेंबा बैवुमा, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), जॉर्ज लिंडे, डेन पिएट, कैगिसो रबाडा, एनरिच रॉर्जे और लुंगी एंगिडी

