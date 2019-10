IND vs SA 2ND Test: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी व 137 रनों से रौंदा, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त

पुणे:

दूसरी पारी में उसके लिए ओपनर डीन एल्गर ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, तो बैवुमा ने 38 और फिलांडर ने 37 रनों का योगदान दिया. चायकाल के करीब आधा घंटा बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 189 रनों पर ढेर हो गई. भारत के लिए उमेश यादव और रवींद्र जडेजा ने तीन-तीन, जबकि आर. अश्विन ने दो खिलाड़ियों को आउट किया. भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 601 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में 275 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. दोहरा शतक बनाने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.

पहला सेशन: हारी हुई मानसिकता, पस्त पड़े अफ्रीकी!

सिर मुंडाते ही पड़े ओले!

विराट कोहली के फॉलोऑन देने के बाद पहली पारी में 375 रन से पिछड़े दक्षिण अफ्रीकी ओपनरों के कंधे मैदान पर उतरने के साथ ही ढीले दिखाई पड़े. एक सहमी और हारी हुई मानसिकता. और यही वजह रही कि दूसरी ही गेंद पर ईशांत शर्मा ने तब मार्कराम को एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया, जब मेहमान टीम का खाता भी नहीं खुला था. ओले पड़ चुके थे!! अंदर आती हुई गेंद पर आधे-अधूरे पैर के साथ मार्कराम फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद पैड पर खा गए. जोरदार अपील!! और अंपायर की उंगली ऊपर!!

रिद्धिमान साहा के क्या कहने !

हर कोई साहा को इन दिनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर क्यों कह रहा है, यह उन्होंने फिर से साबित कर दिखाया!! वास्तव में सत्तर फीसदी विकेट साहा का रहा और तीस फीसदी उमेश का. लेगसाइड पर काफी बाहर जाती गेंद ने बल्ले को छुआ...गेंद काफी दूर..साहा का लेफ्ट साइड में हवा में गोता...गेंद ग्लव्स में..और डि ब्रून पवेलियन में..!!

अश्विन का वार और धार बकरकार !

तीसरे विकेट के लिए भारतीय बॉलरों को पसीना बहाना पड़ा. ओपनर डीन एल्गर और फैफ डु प्लेसिस ने रन बनाने का इरादा पूरी तरह से त्याग दिया. और दोनों खासतौर पर फैफ जुट गए स्पिनरों के खिलाफ डेड डिफेंस में! उह..आह की आवाजें नजदीकी फील्डरों के मुंह से आती रहीं पर विकेट नहीं आया. यह थोड़ा देर से आया, जब अश्विन की गेंद पर कप्तान फैफ डु प्लेसिस का कैच साहा ने छिट-छिटककर पकड़ ही लिया, तो दस गेंद पर डीन एल्गर भी अश्विन को उड़ाने के प्रयास में पवेलियन लौट गए. थोड़ी ही देर में लंच हो गया. दक्षिण अफ्रीका का स्कोर रहा 27 ओवर में 4 विकेट पर 74 रन. बैवुमा 2 और डि कॉक 1 पर थे. और लंच पर ही मेहमान टीम पारी की हार के गहरे शिकंजे में फंस गई.

दूसरा सेशन: जडेजा ने दिखाया दम

दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को दूसरे सत्र में कुल तीन विकेट गंवाए. इस सेशन में भी शुरुआत जल्द ही हो गई और विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक जरूरत के समय एक बार फिर से टिकने में नाकाम रहे. इस बार जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर चलता किया, तो कुछ देर जमकर 38 रन बनाने वाले बैवुमा भी जडेजा की गेंद पर स्लिप में रहाणे का शिकार हो गए. वहीं मुथुसामी को शमी ने स्लिप में रोहित के हाथों लपकवा दिया. चाय के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट पर 172 रन था. फिलांडर 29 और महाराज 17 पर थे. यहां से भारतीयों कों यही इंतजार था कि मेहमानों का कितनी जल्द बोरिया-बिस्तर बंधता है.

विकेट पतन: 0-1 (मार्कराम, 0.2), 21-2 (डि ब्रून, 5.4), 70-3 (फैफ, 23.3), 71-4 (एल्गर, 25.2), 79-5 (डि कॉक, 28.2), 125-6 (बैवुमा, 43.2), 129-7 (मुथुसामी, 44.5), 185 (फिलांडर, 66.1), 189-9 (रबाडा, 66.6), 189-10 (महाराज, 67.2)

वहीं, अगर तीसरे दिन की बात करें, तो आखिरी सेशन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसकी पहली पारी में 275 रनों पर समेट दिया. रबाडा का आखिरी विकेट गिरने के साथ ही अंपायरों ने दिन के खेल खत्म होने का ऐलान कर दिया. इस तरह पहली पारी में 601 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने 336 रन की बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन नंबर नौ बल्लेबाज केशव महाराज (72) और कप्तान फैफ डु प्लेसिस (64) रन बनाए. उनके अलावा नंबर नौ फिलांडर (44) ने भी उपयोगी पारी खेली.

केशव महाराज और फिलांडर ने नौवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की. और इन दोनों ने अपनी टीम को 275 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारत के लिए आर. अश्विन ने सबसे ज्यादा चार और उमेश यादव ने तीन विकेट लिए.लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका फॉलोऑन की गिरफ्त में आ गया.

विकेट पतन: 2-1 (मार्कराम, 1.2), 13-2 (एल्गर, 3.5), 33-3 (बैवुमा, 9.1), 41-4 (नॉर्जे, 20.6), 53-5 (ब्रून, 20.6), 128-6 (डि कॉक, 37.6), 139-7 (मुथुसामी, 44.2), 162-8 (फैफ, 58.3), 162-8 (फैफ, 58.3), 271-9 (केशव, 101.4), 275-10 (रबाडा, 105.4)

मैच के लिए दोनों टीमें इस प्रकार रहीं:-

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी.

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), डीन एल्गर, एडेन मार्कराम, थिउनिस डि ब्रुइन, तेंबा बावुमा, क्विंटन डिकॉक, सेनुरन मुथुसामी, वेरोन फिलेंडर, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्टजे.दक्षिण अफ्रीका:

