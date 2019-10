IND vs SA 2ND Test: भारत ने कसा दक्षिण अफ्रीका पर शिकंजा, क्या Virat Kohli लेंगे यह फैसला?

पुणे:

Stumps on Day 3 with South Africa fighting back owing to a century stand from Maharaj & Philander. R Ashwin picks 4. SA 275 all out #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/jrBGcPEWW4 — BCCI (@BCCI) October 12, 2019

केशव महाराज और फिलांडर ने नौवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की. और इन दोनों ने अपनी टीम को 275 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारत के लिए आर. अश्विन ने सबसे ज्यादा चार और उमेश यादव ने तीन विकेट लिए.लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका फॉलोऑन की गिरफ्त में आ गया है. दक्षिण अफ्रीका का आखिरी विकेट सही समय पर आया. टीम इंडिया को आराम का पर्याप्त समय मिलेगा और उम्मीद है कि कप्तान विराट कोहली चौथे दिन की सुबह दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन देकर पारी के अंतर से मैच जीतने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे. लेकिन देखने की बात यह होगी कि विराट फॉलोऑन देने का फैसला करते हैं, या टीम इंडिया फिर से बल्लेबाजी करेगी.

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

That will be Tea on Day 3 of the 2nd @Paytm Test.



South Africa 197/8, trail #TeamIndia 601/5d by 404 runs with 2 wickets remaining in the innings.



Updates - https://t.co/IMXND6rdxV #INDvSA pic.twitter.com/F8smA0RS1A — BCCI (@BCCI) October 12, 2019

पहला सेशन: नहीं सुधरे हालात !

दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को दूसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 36 रन से आगे खेलना शुरू किया. नॉर्जे और ब्रून से उम्मीद थी कि ये दोनों शुक्रवार शाम के सेशन में हुए अपनी टीम के नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन ये उम्मीदें खोखली साबित हुईं, जब सुबह के तीसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी ने ब्रून को स्लिप में विराट के हाथों लपकवाकर मेहमाम टीम को चौथा झटका दिया. इसके बाद दो ओवर ही गुजरे थे कि पिच पर काफी समय गुजार चुके डि ब्रून (30) को उमेश यादव ने विकेटकीपर साहा के हाथों लपकवा संकेत दे दिया कि पुणे में भी अफ्रीकियों की हालात बहुत ही खराब होने जा रही है.

अश्विन ने तोड़ी उम्मीद

क्विंटन डि कॉक (31) और कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने पांचवें विकेट के लिए 75 रन जोड़कर एक उम्मीद जगाई थी कि यहां एक बड़ी साझेदारी देखने को को मिलेगी, लेकिन इस उम्मीद को भी आर. अश्विन ने छिन्न-बिन्न कर दिया. जमकर खेल रहे क्विंटन डि कॉक को एक बार को भरोसा ही नहीं हुआ कि गेंद उनकी गिल्लियां बिखेर गई. यहां से गनीमत यह रही कि एक छोर पर अर्द्धशतक बनाने वाले कप्तान फैफ डु प्लेसिस और मुथुसामी ने लंच तक और कोई नुकसान अपनी टीम को नहीं होने दिया. लंच के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 42 ओवर में 6 विकेट पर 136 रन था. तब फैफ 52 और सामी 6 पर थे.

Lunch on Day 3 of the 2nd Test. #TeamIndia bowlers pick three wickets in the 1st session.



South Africa 136/6, trail India 601/5d by 465 runs. pic.twitter.com/gN5SIi8C1b — BCCI (@BCCI) October 12, 2019

दूसरा सेशन: मनचाहे विकेट नहीं मिले भारतीयों को

लंच के बाद का खेल शुरू होते ही भारत को जल्द ही सफलता मिल गई, जब रवींद्र जडेजा ने भोजन के बाद के तीसरे ही ओवर में मुथुस्वामी को एलबीड्बल्यू कर चलता कर दिया. एक छोर पर काफी देर से लंगर डाल चुके कप्तान फैफ डु प्लेसिस (64) के पास शतकीय पारी खेलने का मौका था, लेकिन अश्विन ने उनके शतकीय अरमानों में तब पलीता लगा दिया, जब वह स्लिप में रहाणे के हाथों लपके गए. वह आउट होने वाले दक्षिण अफ्रीका के आठवें बल्लेबाज रहे. इस सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने खूब जोर लगाया. कप्तान विराट ने भी बदल-बदलकर गेंदबाजों को लगाया, लेकिन हिस्से में आए सिर्फ यही दो विकेट. चायकाल के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 77 ओवर में 8 विकेट पर 197 रन था. इस समय फिलांडर 23 और महाराज 21 पर थे.

विकेट पतन: 2-1 (मार्कराम, 1.2), 13-2 (एल्गर, 3.5), 33-3 (बैवुमा, 9.1), 41-4 (नॉर्जे, 20.6), 53-5 (ब्रून, 20.6), 128-6 (डि कॉक, 37.6), 139-7 (मुथुसामी, 44.2), 162-8 (फैफ, 58.3), 162-8 (फैफ, 58.3), 271-9 (केशव, 101.4), 275-10 (रबाडा, 105.4)

वहीं दूसरे दिन की बात करें, तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जमकर 'धमाल' मचाया. जहां कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने नाबाद 254 रन (336 गेंद, 33 चौके, दो छक्के) की जबर्दस्त पारी खेली, वहीं मयंक अग्रवाल (108 रन) ने शतक जमाया. इस 'रनवर्षा' में शामिल होते हुए चेतेश्वर पुजारा (58), अजिंक्य रहाणे (59) और रवींद्र जडेजा (91) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं. बल्लेबाजों के इस जोरदार योगदान की बदौलत टीम इंडिया ने दूसरे दिन (India Vs South Africa, 2nd Test) चायकाल के बाद अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 601 रन बनाकर घोषित की थी.जवाब में मेहमानों ने दिन का खेल खत्म होने पर 13.5 ओवर के बाद तीन विकेट खोकर 35 रन बनाए थे. एडेन मार्कराम (0), डीन एल्गर (6) और तेंबा बावुमा (8) आउट हुए हैं. थिउनिस डि ब्रुइन 19 और नाइट वाचमैन एनरिच नोर्ट्ज एक रन बनाकर क्रीज पर थे

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी.

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), डीन एल्गर, एडेन मार्कराम, थिउनिस डि ब्रुइन, तेंबा बावुमा, क्विंटन डिकॉक, सेनुरन मुथुसामी, वेरोन फिलेंडर, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्टजे.दक्षिण अफ्रीका:

वीडियो: वीरेंद्र सहवाग से एनडीटीवी की खास बातचीत..