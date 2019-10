IND vs SA 2ND Test: पहले दिन भारत 3 पर 273 रन, मयंक अग्रवाल का शतक

पुणे:

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को an innings and 137 रनों से हराया

That will be Stumps on Day 1 in Pune. #TeamIndia 273/3. Kohli 63*, Rahane 18*. Join us for Day 2 tomorrow #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/78HYVJAD2g — BCCI (@BCCI) October 10, 2019

चायकाल के बाद पारी के 56वें ओवर में केशव महाराज को लगातार दो छक्के लगाकर मयंक 99 रन तक पहुंच गए. अगले ओवर में उन्होंने फिलेंडर को चौका जड़ते हुए सीरीज में लगातार दूसरा शतक पूरा किया. वैसे उनका यह कट शॉट जोखिम भरा था और गली क्षेत्र के पास से निकला. मयंक ने इस दौरान 183 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और दो छक्के लगाए. पहले टेस्ट की पहली पारी में मयंक ने दोहरा शतक लगाया था. मयंक अग्रवाल की पारी का अंत आखिरकार कागिसो रबाडा ने किया. अग्रवाल 108 रन (195 गेंद, 16 चौके और दो छक्के) बनाकर स्लिप में फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच हुए. शुरुआती तीनों विकेट रबाडा के नाम रहे, इसमें से पुजारा और मयंक के कैच डु प्लेसिस ने लपके.अब कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे पर भारतीय स्कोर को ऊंचाई देने की जिम्मेदारी थी.81वें ओवर में फिलेंडर को दो चौके जड़ते हुए विराट कोहली ने अपना 23वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया. उनका अर्धशतक 91 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से पूरा हुआ. भारत के 250 रन 80.3 ओवर में पूरे हुए.

पहला सेशन: सस्ते में आउट हुए रोहित शर्मा

भारतीय पारी की शुरुआत मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की. वेरोन फिलेंडर की ओर से फेंके गए पारी के पहले ओवर में उनके स्विंग और सीम के आगे मयंक कुछ परेशानी में दिखे. पारी का पहला चौका चौथे ओवर में मयंक अग्रवाल ने कगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ा. तरोताजा रबाडा ने शुरुआती ओवरों में 140 KM/घंटा के आसपास की गति से गेंदबाजी की.शुरुआती ओवरों में संभलकर खेल रहे रोहित शर्मा ने अपनी पहली बाउंड्री आठवें ओवर में रबाडा को लगाई. नौवें ओवर में फिलेंडर की जगह अन्य तेंज गेंदबाज नोर्ट्जे आक्रमण पर लाए गए. गेंदों की गति के मामले में नोर्टजे तो रबाडा को भी मात देते नजर आए. पहले ओवर की उनकी हर गेंद 140 किमी/घंटा से ऊपर रही. रोहित शर्मा (14) के रूप में टीम इंडिया का शुरुआती विकेट गिरा. उन्हें रबाडा की गेंद पर डिकॉक ने कैच किया. विकेट पर नजर जमाने के बाद मयंक अपने रंग में आ गए. उन्होंने पारी के 15वें ओवर में नोर्ट्जे को तीन चौके लगाए. पुजारा ने 13वीं गेंद अपना खाता खेला, उनके इस सिंगल के साथ ही टीम इंडिया के 50 रन 15.1 ओवर में पूरे हुए. पहले सेशन में दक्षिण अफ्रीका ने 25 ओवर फेंके. भारत के लिए अहम बात यह रही कि इसमें उसने केवल एक विकेट ही गंवाया. लंच के समय टीम इंडिया की पहली पारी का स्कोर एक विकेट खोकर 77 रन था. मयंक अग्रवाल 34 और चेतेश्वर पुजारा 19 रन बनाकर डटे हुए थे.

दूसरा सेशन: मयंक और पुजारा ने अर्धशतक पूरे किए

दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मयंक ने केशव महाराज को लगातार दो चौके जड़े और अर्धशतक के करीब पहुंए गए. अगले ओवर में पुजारा ने कट से चौका लगाया. पारी के 34वें ओवर में महाराज को चौका जड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया. इसी चौके के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हुए. मयंक ने इस दौरान 112 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके जमाए. करियर का छठा टेस्ट खेल रहे मयंक अब तक पांच बार 5 रन से अधिक का स्कोर कर चुके हैं जिसमें विशाखापट्टनम में जमाया गया दोहरा शतक भी शामिल है. चेतेश्वर पुजारा ने महाराज के ओवर में लगातार दो चौके जड़ते हुए अपना 22वां अर्धशतक पूरा किया. आज की अपनी पारी में पुजारा ने मुथुसामी को छक्का भी जगाया. यह पहली बार है जब उन्होंने लगातार पारियों में छक्के लगाए, विशाखापट्टनम टेस्ट की दूसरी पारी में भी पुजारा ने छक्का लगाया था. हालांकि अर्धशतक के बाद वे ज्यादा नहीं टिके और 58 रन (107 गेंद, नौ चौके और एक छक्का)बनाकर रबाडा की गेंद पर स्लिप में फाफ डु प्लेसिस को कैच दे बैठे. मयंक अग्रवाल का साथ देने अब कप्तान विराट कोहली आए. चाय के समय स्कोर दो विकेट खोकर 168 रन था. मयंक अग्रवाल (86) और कप्तान विराट कोहली (0) नाबाद थे.

That's Tea on Day 1 of the 2nd Test.



India lose the wicket of Pujara in the 2nd session. #TeamIndia 168/2 https://t.co/IMXND6rdxV #INDvSA pic.twitter.com/aDVKBcl6tQ — BCCI (@BCCI) October 10, 2019

विकेट पतन: 25-1 (रोहित, 9.6), 163-2 (पुजारा, 50.6), 198-3 (मयंक, 60.6)

कप्तान के तौर पर विराट कोहली का यह 50वां टेस्ट है. एमएस धोनी ने ही टेस्ट मैचों में कोहली के अधिक मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है. वे 2008 से 2014 के बीच 60 टेस्ट में भारत के कप्तान रहे थे. भारतीय टीम ने एक बदलाव करते हुए हनुमा विहारी के स्थान पर तेज गेंदबाज उमेश यादव को प्लेइंग XI में जगह दी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने तेज गेंदबाज एनरिच नोर्टजे को टीम में शामिल किया है. नोर्टजे अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. पुणे का विकेट बल्लेबाजों के मददगार साबित होने की उम्मीद है. दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-



भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी.



दक्षिण अफ्रीका: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), डीन एल्गर, एडेन मार्कराम, थिउनिस डि ब्रुइन, तेंबा बावुमा, क्विंटन डिकॉक, सेनुरन मुथुसामी, वेरोन फिलेंडर, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्टजे.

