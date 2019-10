IND vs SA 1st Test: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 203 रनों से धोया, शमी ने चटकाए 5 विकेट

1-0 ???????????????????????? #TeamIndia win the 1st Test in Vizag by 203 runs #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/iFvuKOXPOJ

मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की बुरी तरह से हवा निकाल दी. लंच के समय ही यह साफ हो गया था कि और और जीत के बीच सिर्फ औपचारिकता बाकी बची है. नौवें विकेट के लिए डेन पिएट और मुथुसामी ने जरूर 91 रन जोड़कर भारतीय गेंदबाजों को हताश करने की कोशिश की, लेकिन इससे होना-जाना कुछ नहीं था. पहले शमी ने अर्द्धशतकवीर पिएट को चलता किया, तो उन्होंने आखिरी बल्लेबाज रबाडा को साहा के हाथों लपकवाकर पारी में अपने पांच विकेट पूरे करते हुए भारत को विशाल अंतर से जीत दिला दी. दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 63.5 ओवरों में 191 रनों पर आउट हो गई. शमी के अलावा रवींद्र जडेजा ने चार और अश्विन ने एक विकेट लिया. मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

