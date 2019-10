IND vs SA 1st Test: डी एल्गर और क्विंटन डि कॉक के शतक के बीच आर. अश्विन ने जड़ा पंजा और...

SCORE BOARD

पहले टेस्ट शतक को दोहरे में तब्दील करने वाले Mayank Agarwal चौथे भारतीय बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीकी टीम के 300 रन 90.5 ओवर में पूरे हुए. 303 रन के स्कोर पर पहुंचते ही दक्षिण ने फॉलोआन भी टाल दिया.दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रन की साझेदारी भी पूरी हुई. एल्गर और डिकॉक की जोड़ी टीम इंडिया के बॉलर्स के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही थी.इस साझेदारी को आखिरकार सर रवींद्र जडेजा ने एल्गर (160 रन, 287 गेंद, 18 चौके और चार छक्के) को पुजारा से कैच कराकर तोड़ा. जडेजा का यह 200वां टेस्ट विकेट रहा, जडेजा का यह 44वां टेस्ट है. जडेजा सबसे कम मैचों में 200 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के बॉलर हैं. उन्होंने 44वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की. श्रीलंका के रंगना हेराथ ने 47 मैचों में, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन ने 49 मैचों में, ऑस्ट्र्रेलिया के ही मिचेल स्टॉर्क ने 50 मैचों में यह कारनामा किया था. भारत के बिशन सिंह बेदी व पाकिस्तान के वसीम अकरम 51 टेस्ट मैचों में इस आंकड़े तक पहुंचे थे.एल्गर और डिकॉक ने छठे विकेट के लिए 164 रन की साझेदारी की. डिकॉक का साथ देने के लिए भारतीय मूल के सेनुरन मुथुसामी क्रीज पर आए.पारी के 101वें ओवर में भारत को मुथुसामी का विकेट मिल सकता था लेकिन अश्विन की गेंद पर अजिंक्य रहाणे कैच नहीं पकड़ सके.

पहला सेशन: एल्गर और डु प्लेसिस ने दिखाई संघर्षक्षमता

दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीसरे दिन सुबह तीन विकेट पर 39 रन से आगे खेलना शुरू किया. नाबाद बल्लेबाजों डीन एल्गर और तेंबा बावुमा ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया. कप्तान कोहली ने तेज गेंदबाजी और स्पिन का जाल बुनते हुए भारत की गेंदबाजी की शुरुआत ईशांत शर्मा और आर. अश्विन की जोड़ी से कराई. डीन एल्गर ने अश्विन की गेंद पर चौका जड़ते हुए मेहमान टीम को 50 रन के पार पहुंचाया. दूसरे छोर पर बावुमा भी आक्रामक शॉट खेलने से परहेज नहीं कर रहे थे.भारत को दिन की पहली कामयाबी ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज तेंबा बावुमा (18) को एलबीडब्ल्यू करके दिलाई. गेंद अपेक्षा से कम उछली और बावुमा विकेट के सामने पकड़े गए. क्रीज पर अब एल्गर का साथ देने के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस थे.एल्गर ने कप्तान डु प्लेसिस के साथ मिलकर टीम को 37.3 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया. इस बीच डीन एल्गर का जुझारू अर्धशतक 112 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से पूरा हुआ. एल्गर की टेस्ट क्रिकेट में यह 14वीं फिफ्टी रही.एल्गर और डु प्लेसिस की जोड़ी ने पहले सेशन में भारतीय टीम को किसी अन्य कामयाबी से वंचित रखा. लंच के समय भारतीय टीम का स्कोर चार विकेट खोकर 153 रन था. डीन एल्गर 76 और फाफ डु प्लेसिस 48 रन बनाकर क्रीज पर थे.

