IND vs SA 1st Test: भारत के विशाल स्कोर के बोझ तले दबा दक्षिण अफ्रीका, पहली पारी में तीन विकेट गिरे

भारत के विशाल स्कोर के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत डीन एल्गर और एडेन मार्कराम की जोड़ी ने की. कप्तान विराट कोहली ने शुरुआत तीन ओवर तेज गेंदबाजों ईशांत शर्मा और मो. शमी से कराने के तुरंत बाद स्पिनर आर. अश्विन और रवींद्र जडेजा को आक्रमण पर लगा दिया. इस बदलाव ने परिणाम दिया और अश्विन ने जोरदार फॉर्म में चल रहे एडेन मार्कराम (5) को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिला दी. पहले क्रम पर टी. डी ब्रुइन बैटिंग के लिए आए.एल्गर और डि ब्रुइन ने दूसरे विकेट के लिए 17 रन की साझेदारी की तभी अश्विन ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई. उन्होंने ब्रुइन को विकेटकीपर साहा के हाथों में झिलवा दिया. साहा ने बेहद खूबसूरती से यह कैच लपका. मेहमान टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि लेग स्पिनर रवींद्र जडेजा ने नए बल्लेबाज डेन पिएड्ट (0) को बोल्ड कर दिया. लगातार विकेट गंवाकर दक्षिण अफ्रीका टीम मुश्किल में फंसती जा रही थी.

विकेट पतन: 14-1 (मार्कराम, 7.1), 31-2 (डी ब्रुइन, 16.3), 34-3 (पिएड्ट, 17.3)

Innings Break!



Here comes the declaration from #TeamIndia after they post a total of 502/7 in the first innings of the 1st Test.



Live - https://t.co/67i9pBSlAp #FreedomSeries #INDvSA pic.twitter.com/tatbE37FlI