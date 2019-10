IND vs SA 1st Test: रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की 'रन वर्षा' के बाद बारिश बनी विलेन, तीसरे सेशन का खेल धुला

SCORE BOARD

पहला सेशन: रोहित और मयंक का रहा दबदबा

टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी. भारत को इस मैच के साथ टेस्ट में नया ओपनर रोहित शर्मा के रूप में मिला जिन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ पारी शुरू की. वेरोन फिलेंडर के पारी के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर चौका लगाकर मयंक ने अपना खाता खोला. प्रैक्टिस मैच में बिना कोई रन बनाए आउट हुए रोहित शर्मा ने भी ओपनर के तौर पर टेस्ट में अपना पहला रन चौके के रूप में ही बनाया. उन्होंने कगिसो रबाडा की गेंद पर यह चौका जड़ा.भारतीय ओपनरों ने शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से परहेज किया. शुरुआती ओवरों में कुछ गेंदें भारतीय ओपनरों के बल्ले का किनारा लेकर निकलीं लेकिन वे बचने में सफल रहे. विकेट से तेज गेंदबाजों को कोई खास मदद न मिलते देखकर नौवें ओवर में ही बाएं हाथ के लेग स्पिनर केशव महाराज को आक्रमण पर लगा दिया गया.10 ओवर के बाद भारत के 22 रन बने थे लेकिन अहम बात यह थी कि टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया था.विकेट पर सेट होने के बाद दोनों ओपनर विश्वास से भरे नजर आने लगे थे. 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने केशव महाराज को छक्का जड़ा और स्कोर 19.1 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया. दोनों ओपनरों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी 115 गेंदों पर पूरी हुई. 23वें ओवर में मयंक ने भी स्पिनर डेन पिएड्ट को छक्का लगाया. विकेट पर अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद दोनों ओपनर मयंक और रोहित अपना नैसर्गिक आक्रामक खेल दिखा रहे थे. दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे. रोहित ने मुथसामी की गेंद पर चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 11वां और बतौर टेस्ट ओपनर पहला अर्धशतक रहा. रोहित ने 84 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और दो छक्के लगाए. लंच के समय भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 91 रन था और रोहित 52 और मयंक अग्रवाल 39 रन बनाकर क्रीज पर थे. पहले सेशन की बात करें तो इसमें पूरी तरह से भारतीय ओपनरों का दबदबा रहे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज इन्हें आउट करने के लिए संघर्ष करते रहे.

That's Lunch on Day 1 of the 1st Test. #TeamIndia 91/0 (Rohit 52*, Mayank 39*)



Scorecard - https://t.co/67i9pBAKIR #INDvSA pic.twitter.com/z1Xg2OTCRo