IND vs PAK: भुवनेश्वर कुमार की चोट ने टीम इंडिया को दिया बड़ा झटका, इतने मैच से हुए बाहर

World Cup 2019, IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान (India Vs Pakistan) को वर्ल्ड कप में 7वीं बार हरा दिया. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की चोट से भारत को बड़ा झटका लगा है. उनको दो से 3 मैच के लिए आराम दिया गया है. उनकी जगह मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को खिलाया जाएगा. रविवार को यहां विश्व कप (Cricket World Cup 2019) मैच में पाकिस्तान (Pak Vs Ind) के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की मांसपेशियों (Bhuvneshwar Kumar Hamstring) में खिंचाव आ गया था.