न्‍यूजीलैंड की पारी: आखिरी क्षणों में बारिश की बाधा

टॉस जीतने वाली न्‍यूजीलैंड टीम की पारी मार्टिन गप्टिल और हैनरी निकोल्‍स ने शुरू की. पारी की पहली ही गेंद पर गप्टिल के खिलाफ LBW की अपील हुई, गेंदबाज थे भुवनेश्‍वर कुमार. टीम इंडिया ने रिव्‍यू भी लिया लेकिन फैसला बल्‍लेबाज के पक्ष में रहा. पहली ही गेंद पर टीम इंडिया ने रिव्‍यू गंवा दिया. भुवी का पहला और जसप्रीत बुमराह का दूसरा ओवर मेडन रहा. पारी के 17वी गेंद पर न्‍यूजीलैंड का पहला रन बना.चौथे ओवर में बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाते हुए गप्टिल (1) को दूसरी स्लिप में विराट कोहली से कैच करा दिया. पांच ओवर के बाद स्‍कोर एक विकेट खोकर 7 रन था. टीम इंडिया की कसी हुई बॉलिंग और एक विकेट गिरने के कारण न्‍यूजीलैंड को शुरुआती ओवरों में स्‍कोर तेजी से आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था. हालत यह रही कि कीवी पारी का पहला चौका आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर हैनरी निकोल्‍स के बल्‍ले से लगा.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर 27 रन तक ही पहुंच पाया था.10 ओवर के बाद न्‍यूजीलैंड के रनगति में कुछ इजाफा हुआ. 11वें ओवर में निकोल्‍स ने रवींद्र जडेजा और 12वें ओवर में विलियमसन ने पंड्या को चौका लगाया. कीवी टीम के 50 रन 14 ओवर में पूरे हुए.16वें ओवर में बॉलिंग के दौरान हार्दिक पंड्या ग्रोइन इंजुरी से परेशान दिखे, ऐसे में उन्‍हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. 17 ओवर में चहल आक्रमण पर लाए गए. उनकी पहली ही गेंद पर धोनी ने निकोल्‍स की स्‍टंपिंग मिस की, इस गेंद पर वाइड और बाय के रूप में 5 रन गए सो अलग.ऐसे समय जब निकोल्‍स-विलियमसन की साझेदारी भारत के लिए अड़चन बन रही थी, रवींद्र जडेजा ने टीम को दूसरी कामयाबी दिलाई. उन्‍होंने निकोल्‍स (28) को बोल्‍ड कर दिया. क्रीज पर अब विलियमसन का साथ देने रॉस टेलर मैदान पर थे.25 ओवर के बाद भी न्‍यूजीलैंड का रन रेट 4 रन प्रति ओवर के नीचे ही चल रहा था.25 ओवर के बाद स्‍कोर दो विकेट खोकर 83 रन था.

28वें ओवर में चहल को विलियमसन और टेलर ने एक-एक चौका लगाया, इस ओवर में 10 रन बने.न्‍यूजीलैंड के 100 रन 28.1 ओवर में पूरे हुए. इसके कुछ ही देर बाद विलियमसन ने अपना 39वां अर्धशतक 79 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा किया. विलियमसन और टेलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई थी और रनऔसत भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था. 36वें ओवर में चहल भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आए जब उन्‍होंने केन विलियमसन (67, 95 गेंद, छह चौके) को बैकवर्ड प्‍वाइंट पर रवींद्र जडेजा के हाथों कैच करा दिया.विलियमसन ने तीसरे विकेट के लिए टेलर के साथ 65 रन जोड़े. पिछले मैच की तरह जडेजा ने ओल्‍डट्रेफर्ड में भी बेहतरीन स्‍पैल फेंका और अपने 10 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट लिया. ओवर तेजी से निकल रहे थे, ऐसे में न्‍यूजीलैंड के लिए अब जरूरत स्‍कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की थी. न्‍यूजीलैंड के 150 रन 39 ओवर में पूरे हुए.40 ओवर के बाद न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर 155 रन तक ही पहुंच सका था.41वें ओवर में भारत को चौथी सफलता हार्दिक पंड्या ने जेम्‍स नीशाम (12) को दिनेश कार्तिक से कैच कराकर दिलाई.44वें ओवर में रॉस टेलर ने पारी का पहला छक्‍का चहल की गेंद पर लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान उन्‍होंने 73 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और एक छक्‍का जड़ा. चहल के इस ओवर में दो चौके भी लगे.इसमें 18 रन बने.45वें ओवर में भुवी की गेंद पर अम्‍पायर ने टेलर को LBW दे दिया था लेकिन कीवी बल्‍लेबाजी ने रिव्‍यू लिया और इसमें फैसला उनके पक्ष में हुआ.न्‍यूजीलैंड के 200 रन 44.3 ओवर में पूरे हुए.हालांकि भुवनेश्‍वर इस ओवर में ग्रैंडहोम (16)को विकेटकीपर धोनी से कैच कराने में सफल हो गए. न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर जब 46.1 ओवर में 211 रन था तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा.

विकेट पतन: 1-1 (गप्टिल, 3.3), 69-2 (निकोल्‍स, 18.2), 134-3 (विलियमसन, 35.2), 162-4 (नीशाम, 40.6), 200-5 (ग्रैंडहोम, 44.4)

टीम इंडिया ने अपनी प्‍लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. कुलदीप यादव के स्‍थान पर युजवेंद्र चहल को टीम में जगह दी गई है. अफगानिस्‍तान के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले मोहम्‍मद शमी को भी टीम में स्‍थान नहीं मिला है.

