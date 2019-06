Ind Vs NZ: मैच हुआ रद्द तो भारतीय फैन्स ने ऐसे निकाला गुस्सा, बोले- 'वर्ल्ड कप बोलकर बारिश दिखा रहे हैं'

India Vs New Zealand: इंग्लैंड के खराब मौसम की गाज आज भारतीय टीम पर भी गिरी जब न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के खिलाफ विश्व कप का उसका तीसरा मैच गुरूवार को एक भी गेंद फेंके बगैर रद्द (Match abandoned without a ball) कर दिया गया. न्यूजीलैंड के चार मैचों में सात अंक है जबकि भारत के तीन मैचों में पांच अंक हैं. भारत को अब रविवार को मैनचेस्टर में पाकिस्तान से खेलना है. मौसम विभाग ने वहां भी बारिश की भविष्यवाणी की है. खराब मौसम के कारण आज टास में विलंब हुआ और आखिर में टास हो ही नहीं सका. भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे पिच का मुआयना होना था लेकिन बारिश फिर शुरू होने के कारण इसे टाल दिया गया. मैच रद्द होने के बाद फैन्स में काफी गुस्सा है. उन्होंने ट्विटर पर गुस्सा निकाला और फनी मीम्स बनाए.

किसी ने आईसीसी को तो किसी ने वर्ल्ड कप 2019 को ट्रोल किया. ग्राउंड पर भले ही मैच नहीं हो सका लेकिन फैन्स ने ट्विटर पर खूब मजे किए. पूरे दिन #INDvsNZ टॉप ट्रेंड पर रहा. लोगों ने ट्विटर पर कुछ इस तरह मजे लिए.

खराब मौसम के कारण आज टास में विलंब हुआ और आखिर में टास हो ही नहीं सका. भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे पिच का मुआयना होना था लेकिन बारिश फिर शुरू होने के कारण इसे टाल दिया गया. पिछले दो दिन से भारी बारिश के कारण आउटफील्ड गीली थी. अंपायरों ने शाम साढे सात बजे मुआयना करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया.

इस टूर्नामेंट में यह चौथा मैच है जो बारिश की नज़र हुआ. निश्चित तौर पर आईसीसी की चिंता इससे बढ गई होगी. दोनों टीमों के बीच अंक बंट गए और रिजर्व दिवस नहीं होने से मैदान पर भारी तादाद में जमा दर्शकों को काफी निराशा हुई. इनमें अधिकांश भारतीय थे. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि मैच रद्द करने का फैसला सही था.

उन्होंने कहा, 'यह तर्कसंगत फैसला था क्योंकि आउटफील्ड मैच खेलने लायक नहीं थी. उन टीमों के लिये एक अंक बुरा नहीं होता जो अभी तक सारे मैच जीती हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि यह आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन खिलाड़ियों को आराम मिलने का अच्छा मौका है. उन्होंने कहा, 'हमने चार दिन से सूरज नहीं देखा तो यह हैरानी की बात नहीं है. यह आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन आराम भी जरूरी है. यह खिलाड़ियों के लिये तरोताजा होकर अगली चुनौती के लिये तैयार होने का अच्छा मौका है.'