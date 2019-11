IND vs BAN 3rd T20I: Deepak Chahar ने जीता सबका दिल, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यूं की तारीफ..

नागपुर टी20 के 'हीरो' दीपक चाहर ने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही किया था 'बड़ा धमाका..

मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly)और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय क्रिकेट के नए स्टार बनने की राह पर आगे बढ़ रहे दीपक की जमकर प्रशंसा की (Sourav Ganguly's tweet on Deepak Chahar Performance). बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली ने अपने ट्वीट में लिखा, 'दीपक चाहर, रोहित शर्मा और बीसीसीआई को जीत पर बधाई. इतनी अधिक ओस में ऐसा करना आसान नहीं होता.'

Congratulations @deepak_chahar9 @ImRo45 @bcci for the win .. never easy with so much dew .. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 10, 2019

सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण सहित कुछ अन्य पूर्व क्रिकेटरों की रिएक्शन इस प्रकार रही..

Exceptional bowling by @deepak_chahar9!

He bowled very smartly and used his variations well to pick up crucial wickets at crucial stages.

Special mention to @IamShivamDube, @ShreyasIyer15 & @klrahul11 to give #TeamIndia the series victory in the decider. #INDvsBAN pic.twitter.com/JTLgrC1dUz — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 10, 2019

Very impressed with the way @deepak_chahar9 has evolved as a T20I bowler. Always had the ability to pick up wickets with the new ball but has worked hard to bowl in the middle and end overs. Got a lot of variations up his sleeves & knows when to use them. #INDvsBAN — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 10, 2019

Deepak Chahar, what an outstanding spell, the best in the history of T20 international's , great knock from Shreyas Iyer as well and a wonderful victory for Team India. #IndvsBan — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 10, 2019

.@deepak_chahar9 today became the first Indian to pick up a hat-trick in T20Is pic.twitter.com/qNctKUVgmF — BCCI (@BCCI) November 10, 2019

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'दीपक चाहर की ओर से असाधारण बॉलिंग, उन्होंने बेहद चतुराई से बॉलिंग की और अपने वेरिएशंस का अहम क्षणों में अहम विकेट हासिल करने में बेहतरीन इस्तेमाल किया.' वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman)ने लिखा, 'टी20 के गेंदबाजों के तौर पर दीपक चाहर ने खुद को विकसित किया है, उससे बेहद प्रभावित हूं. उसमें नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता हमेशा से थी लेकिन बीच के और आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी के लिहाज से उसने काफी मेहनत की है. उसके पास अब काफी वेरिएशंस हैं और वह जानता हैं कि इन्हें कब इस्तेमाल करना है.'

वीडियो: सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला