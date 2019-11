India vs Bangladesh: बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर Shakib al Hasan पर लगा दो साल का बैन, यह है वजह..

शाकिब पर एक साल का फुल बैन लगाया गया है जबकि एक साल का बैन निलंबित रहेगा. इस प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए शाकिब ने कहा, 'बेहद अफसोस हैं कि मुझे उस गेम से प्रतिबंधित किया गया है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं. मैं मामले की जानकारी आईसीसी को नहीं देने की गलती स्वीकार करता हूं. आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट खेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और मैंने अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से पालन नहीं किया.'

